Educadores da Bahia tomam posse nesta segunda

Educadores nomeados tomam posse nesta segunda - Foto: Lucas Paulo/ASCOM NTE 02

Nesta segunda-feira, 31, os 842 novos educadores da rede estadual da Bahia, nomeados na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira, 28, tomaram posse e devem se apresentar e assumir oficialmente suas funções em até 30 dias.

A nomeação contemplou 609 professores e 233 coordenadores pedagógicos, distribuídos entre a quarta e quinta convocação do certame e representa não apenas a concretização de um sonho para muitos, mas também um importante avanço na qualificação do ensino ofertado pela Secretaria da Educação (SEC).

Da esquerda para direita: Andréa Souza e Ana Santos | Foto: Tita Moura

Para a coordenadora pedagógica, Andréa Souza, que também é mestranda em Tecnologia Educacional na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e acaba de tomar posse na SEC, a expectativa é contribuir para o quadro da Educação da Bahia.

“Quero colocar, na prática, todo o conhecimento adquirido nesse processo de aprendizado. A Educação na Bahia passa por um processo de transformação. Estou entrando cheia de entusiasmo para fazer parte desta história”, comemora.

Ana Santos, que também tomou posse nesta segunda, 31, revela sua felicidade em estar concretizando um sonho.

“Sou apaixonada pela Educação e seu poder de transformar vidas. Quero ajudar muitos jovens. A Educação na Bahia vem avançando e acho que, lá na frente, vamos colher os frutos dos investimentos que estão sendo aplicados agora”, avalia.

Os nomeados destinados às unidades escolares do Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) devem comparecer à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para a posse. Já aqueles que atuarão no interior devem se dirigir às respectivas sedes dos NTE para os quais foram nomeados, munidos de documentação pessoal com foto.



O concurso, que recebeu mais de 103 mil inscritos, já convocou todos os 4.923 habilitados. Com esta nova etapa de nomeações, 4.297 educadores ingressaram na rede estadual, garantindo o contínuo fortalecimento do ensino público na Bahia.