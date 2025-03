'Empresário da Alegria' lança programa de inclusão “Pililim Autista”

Ray Gramacho, Kaká Freitas e os personagens da fábula Pililim Autista - Foto: Divulgação

O animador infantil Ray Gramacho, conhecido como Empresário da Alegria, irá lançar, no próximo dia 26, o programa “Pililim Autista”, uma iniciativa inovadora de inclusão social direcionada para crianças com autismo. O evento acontece no Teatro da Cidade, avenida Luís Viana Filho (Paralela), a partir das 19h, e contará com a presença de autoridades públicas, empresários, educadores e jornalistas.

Pililim Autista integra o calendário anual de eventos de Ray Gramacho, que desde 2010 promove eventos temáticas em datas especiais como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Família, Páscoa, São João, Dia das Crianças, Natal e Réveillon.

O programa, desenvolvido por Kaká Freitas e Ray Gramacho, é formado por um livro de histórias que narra como a família da minhoca de Pililim, o protagonista, ajudou-o a lidar com suas diferenças, além de um caderno de atividades psicomotoras baseado nessa fábula.

Kaká Freitas, Ray Gramacho e a minhoca Pililim | Foto: Divulgação

Além do livro, Pililim Autista também se expande para o teatro, que leva peças que abordam a inclusão para as redes de ensino privada e pública. Através dessas apresentações teatrais, os alunos são incentivados a pensar de forma inclusiva, percebendo as diferenças e adequando os ambientes para acolher tanto crianças típicas quanto atípicas.