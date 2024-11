Estudante faz Enem pela primeira vez e revela: "É desafiador"

A estudante Milene de Jesus fará o Enem pela primeira vez - Foto: Luiz Fábio Almeida / Ag. A TARDE

Dentre os mais de 376 mil baianos que estarão no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes estarão realizando a prova pela primeira vez. É o caso de Milene de Jesus, 46, que revela a experiência desafiadora de voltar a estudar.

"É desafiador para mim sim, porque já tem muito tempo que eu deixei de estudar e esse ano eu entrei nesse desafio de voltar novamente. Já sentia muita vontade de estar participando do Enem, de continuar os estudos, ter a minha carreira profissional. E para mim, hoje também é desafiador porque está reavendo novamente tudo aquilo que eu já estudei. É positivo", disse a estudante ao Portal A TARDE.

Decidida, Milene revelou que seu objetivo é cursar a faculdade de nutrição. Com uma filha que também já realizou o exame, ela se mostra motivada para ir em busca de seu sonho e dar continuidade a sua vida acadêmica.

"Eu quero fazer nutrição. É esse o meu objetivo. Eu tenho uma filha e ela já fez o Enem e agora é minha oportunidade", concluiu.

Provas do segundo dia do Enem

Os estudantes vão realizar provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Os exames serão aplicadas das 13h30 às 18h30 (horário de Brasília). Os portões abrem às 12h e fecham às 13h.