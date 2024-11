Projeto social oferece apoio para estudantes antes do Enem em Salvador

Kailane Silva, de 20 anos, voluntária do projeto Help - Foto: Agência A Tarde

Muitos estudantes sofrem de ansiedade antes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A prova pode ser tão crucial para o futuro dos candidatos, que alguns chegam a ter crises e ataques de pânico antes de realizá-la. Com o lema "Não te julgo, te ajudo" o projeto social Help busca acolher os alunos e motivá-los da melhor maneira possivel.

Em entrevista ao Portal Massa!, Kailane Silva, de 20 anos, voluntária do projeto Help, e que está no Colégio Central para receber os candidatos, ressaltou que o desempenho da prova não define quem a faz e destacou que as ações do projeto são importantes para acalentar os estudantes.

"A gente precisa ter a consciência de que eles são muito mais do que uma nota. Então, através dessa ação, dos abraços, de uma carta ou de um aperto de mão, a gente está aqui para passar essa energia positiva para eles e dizer que eles conseguem sim", conta.

A jovem diz ter apoiado ao menos dez pessoas enquanto os portões ainda estavam abertos. Outra iniciativa bacana do projeto Help é a entrega de cartas com mensagens motivacionais, que busca aliviar os ânimos dos ansiosos.

"A gente tem esse intuito de entregar as cartinhas que contêm mensagens motivacionais para que eles possam ler e se identificar e também internalizar, porque é algo muito importante e no momento da prova vai fazer total diferença", explica Kailane

