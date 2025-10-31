Estudantes da rede estadual participam do "Aulão Enem de Matemática" - Foto: André Fofano

O aulão "Resenha Terceirão: Dicas de Raciocínio Lógico e Matemática", realizado pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), aconteceu nesta sexta-feira, 31, no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, reunindo cerca de 150 estudantes da rede estadual.

O encontro promoveu, dentro dos componentes curriculares propostos, a troca de experiências, reflexões e orientações para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 9 e 16 de novembro.

No comando do aulão, o professor de Matemática, Wagner Aguiar, do Colégio Estadual Manoel Devoto, ressaltou a importância de revisões na reta final para as provas do Enem.

“Passei várias estratégias para os estudantes, porque não é só saber o conteúdo, é saber por onde começar e quais questões são mais fáceis”, disse, complementando que “esses encontros estimulam e fortalecem os estudantes nesse momento de preparação”.

Para a estudante Julia Matos, do Colégio Estadual Raphael Serravalle, na Pituba, que quer cursar Farmácia, os aulões deixam os alunos mais confiantes.

“O professor passa tranquilidade e isso diminui nossa ansiedade a poucos dias das provas, principalmente quando aprendemos dicas e macetes para o momento da avaliação”, destacou.

O coordenador do Ensino Médio da SEC, Ítalo Paim, destacou o trabalho de mobilização promovido pela pasta.

“Para a Secretaria da Educação é fundamental cuidar desse momento final, porque a gente está falando do sucesso escolar. A gente tem que cuidar de todas as etapas de ingresso do estudante que passa pelo acesso e permanência qualificada, e garantir essa condução para o mundo do trabalho, que pode ser pela qualificação no Ensino Superior”, disse.

Preparação

A SEC promove, na quinta-feira, 6, o Aulão Prepara Enem. A grande mobilização vai reunir mais de 120 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio, em diversos municípios da Bahia. Em Salvador, o encontro acontece na Arena A TARDE, às 14h, com a presença de mais de dois mil jovens.

Entre os convidados estão Noslen Borges, referência no ensino de Língua Portuguesa e criador do maior canal de educação da área no YouTube; Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em redação no modelo do Enem; Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); e Éric Barreto, pós-graduado em ensino de Química e em ensino lúdico.