HOME > educação > ENEM
EXAME

Prova do Enem reflete impacto da tecnologia na formação dos estudantes

Prova incorpora temas digitais e estimula competências valorizadas por empresas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/10/2025 - 16:00 h
prova física do Enem
prova física do Enem -

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deixou de ser apenas um caminho para o ensino superior e passou a refletir as transformações da era digital. A presença de temas como inteligência artificial, leitura de dados e impacto das redes sociais mostra que a prova acompanha as novas exigências do mercado de trabalho.

Nos últimos anos, o Enem tem evoluído para avaliar habilidades digitais, pensamento crítico e raciocínio lógico, competências valorizadas em carreiras como ciência de dados, programação e engenharia da computação.

Prova está mais próxima do universo tecnológico

De acordo com Henrique Nóbrega, diretor de Tecnologia do CNA+, o exame está mais conectado com o mundo digital do que nunca.

“O Enem vem incorporando temas ligados à tecnologia em diferentes áreas, seja em redações sobre inteligência artificial, em gráficos de Matemática ou em contextos científicos digitais. São competências essenciais para quem quer atuar com sistemas, programação ou IA”, explica o especialista.

A tendência acompanha a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê o desenvolvimento de habilidades tecnológicas no ensino básico.

Interpretação de dados é diferencial no Enem

As questões de Matemática e Ciências da Natureza estão cada vez mais voltadas à análise de gráficos, tabelas e estatísticas. Essa competência, além de essencial para a prova, é também uma das mais valorizadas em áreas de tecnologia e inovação.

“Entender dados é hoje uma habilidade-chave. O Enem vem testando essa leitura analítica que é a base da ciência de dados e da programação”, afirma Nóbrega.

Atualidades e ética digital em destaque

O Enem também vem cobrando temas de atualidade ligados à tecnologia, como uso ético da inteligência artificial, fake news e o impacto das redes sociais na formação da opinião pública.

Essas abordagens exigem do candidato uma visão crítica e interdisciplinar, unindo conhecimentos de Linguagens, Ciências Humanas e tecnologia.

Inovação científica e pensamento interdisciplinar

Em áreas como Física, Química e Biologia, o exame traz contextos tecnológicos reais, como energias renováveis, robótica e biotecnologia aplicada à saúde.

Essas questões mostram como o Enem valoriza o pensamento científico integrado, que também é exigido no mercado profissional moderno.

Estratégia para o futuro

Mais do que garantir uma boa nota, compreender como a tecnologia aparece no Enem pode ser um passo estratégico para o futuro profissional.

“Em vez de decorar fórmulas, o ideal é entender conceitos, acompanhar notícias sobre ciência e tecnologia e praticar a interpretação de dados. Isso prepara o estudante tanto para o Enem quanto para o mercado”, finaliza Nóbrega.

x