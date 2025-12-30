Escola de São Francisco do Conde vence prêmio de sustentabilidade - Foto: Divulgação

A Escola Quilombola José de Aragão Bulcão, localizada no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, conquistou o 1º lugar no prêmio “Meu Pátio é o Mundo”, iniciativa realizada em parceria com a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (OMEP) e a Fundação Arcor Brasil.

A premiação reconhece boas práticas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável desenvolvidas por instituições voltadas ao cuidado e à educação da primeira infância em países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A unidade escolar foi premiada com o projeto “O Quintal do Meu Quilombo”, que valoriza a sustentabilidade, a ancestralidade e os saberes tradicionais da comunidade quilombola do Monte Recôncavo, em São Francisco do Conde. A proposta destaca o conhecimento transmitido pelos mais velhos, como o uso de chás e práticas baseadas na circularidade, tendo como fundamento os valores civilizatórios africanos e a continuidade entre gerações.

De acordo com a coordenadora pedagógica e idealizadora do projeto, Veronice Francisca, a iniciativa fortalece os vínculos entre passado, presente e futuro da comunidade.

“O projeto valoriza a sustentabilidade, a ancestralidade e a circularidade, fortalecendo os vínculos entre passado, presente e futuro da comunidade”, afirmou.

Na primeira etapa da premiação, o projeto concorreu com iniciativas de diversos estados brasileiros, chegando à final entre os dez selecionados e sendo o único representante da Bahia.

Para Veronice Francisca, a conquista é resultado do esforço coletivo da escola, das crianças, das famílias e de toda a comunidade quilombola, que participaram ativamente da construção da proposta pedagógica.

A premiação foi dedicada a Dona Jandira, uma das mais velhas da comunidade quilombola do Monte Recôncavo, reconhecida por sua contribuição, experiência e sabedoria, fundamentais para dar “corpo e alma” ao projeto, fortalecendo o diálogo entre tradição, educação e sustentabilidade.