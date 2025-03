Escolas estaduais promovem atividades pelo Dia Mundial da Água - Foto: Camila Paixão/SEC

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado neste sábado, 22, as escolas da rede estadual da Bahia, realizam, ao longo do mês, diferentes atividades relacionadas à temática. Um dos focos centrais da data é apoiar a realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos até 2030.

Nesta sexta, 21, o Colégio Estadual Indígena Aksã Pataxó, localizado na Aldeia Craveiro, em Prado, promoveu uma palestra e caminhada na comunidade com informes sobre o tema feitos pelos próprios estudantes.

Já na cidade de Nossa Senhora do Livramento, o Colégio Estadual João Vilas Boas realizou uma caminhada na Estrada Real, entre Livramento e Rio de Contas, onde os estudantes apreciaram a mudança de biomas e a contribuição da Caatinga na biodiversidade e na conservação das águas.

No município de Itabela, os estudantes do Colégio Estadual Paulo Freire fizeram uma dinâmica interativa no pátio da unidade escolar com perguntas e respostas sobre o uso responsável e sustentável da água. Além disso, foi realizado um seminário como resultado da pesquisa e observação sobre o processo de captação, tratamento e distribuição de água na visita técnica realizada na Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

A estudante Anny Messias, 18 anos, 3º ano, falou que a atividade serviu para conscientizar as pessoas sobre a importância da água para o planeta.

“Socializamos com os colegas o que aprendemos durante a visita de campo e abordamos sobre a necessidade de usarmos água de forma consciente”, afirmou.

Os estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Águas Termais de Cipó, localizado na cidade de Cipó, participaram de uma roda de conversa, assistiram documentário sobre a água e visitaram a Lagoa dos Patos, onde recolheram lixo da área.

No dia 26 de março, está prevista uma aula de campo no Rio Itapicuru, onde os estudantes farão registros fotográficos e vídeos para serem postados nas redes sociais da escola.

Para a estudante Maria Clara Santana, 15 anos, 1º ano, as atividades de campo são fundamentais. “Achei muito legal sair da escola e aprender de forma prática os conteúdos sobre a água e a preservação do meio ambiente”, disse.

Em Cotegipe, os estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral José Marcelo Silveira Mariani, conferiram uma palestra sobre tratamento da água e impacto ambiental ministrada por uma técnica da Embasa. Outra atividade foi uma oficina sobre “Dilatação dos corpos” contextualizada com o aquecimento global, realizada no laboratório da escola.