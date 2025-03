LBV faz ação para fortalecer educação no interior da Bahia

Ao todo, cerca de 7 mil itens pedagógicos foram distribuídos, incluindo cadernos, estojos, lápis, canetas, borrachas, régua, tesoura e tinta guache - Foto: Divulgação

Foram distribuídos 250 kits escolares para crianças dos povoados de Catuaba e Catu da Sucupira, na cidade de Itapicuru. A ação foi promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV) através da campanha “LBV — Educação: Futuro no Presente!”, realizada anualmente entre janeiro e março para incentivar a escolarização e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

A cidade de Itapicuru, localizada no nordeste da Bahia, possui o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, de acordo com dados de 2010, com um índice de 0,486, considerado muito baixo. Diante desse cenário, a LBV busca minimizar os desafios enfrentados por estudantes da região, garantindo materiais essenciais para o ano letivo.

Ao todo, cerca de 7 mil itens pedagógicos foram distribuídos, incluindo cadernos, estojos, lápis, canetas, borrachas, régua, tesoura e tinta guache. A campanha da LBV pretende entregar 18 mil kits escolares em diversos municípios do país, com materiais adaptados à faixa etária dos estudantes.

Além da distribuição dos kits, a iniciativa também arrecada doações para manter os serviços socioassistenciais da LBV. Entre janeiro e março, a meta é fornecer mais de um milhão de refeições em suas mais de 80 unidades espalhadas pelo Brasil.

Interessados em contribuir podem fazer doações pelo site www.lbv.org.br ou via Pix, utilizando a chave: [email protected].