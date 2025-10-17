Menu
EDUCAÇÃO
PREMIAÇÃO

Estudantes têm até esta sexta para fazer a inscrição no CCJJ

Iniciativa do A TARDE Educação propõe reflexão sobre as mudanças climáticas

Por Redação

17/10/2025 - 9:00 h
Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas
Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas

O prazo de inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, termina nesta sexta-feira, 17. Estudantes e professores das redes municipal e estadual de cidades parceiras do Programa devem realizar a inscrição por meio do site: jovemjornalista.atarde.com.br.

Para confirmar se o município participa da iniciativa, é necessário entrar em contato com a secretaria da escola onde o estudante está matriculado.

Neste ano, o CCJJ conta com quatro categorias, propondo uma reflexão sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano, a partir do tema: “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?”.

As categorias são:

  • Tirinhas (1º ao 5º ano);
  • Videorreportagem (6º ao 9º ano);
  • Artigo de Opinião (Ensino Médio);
  • Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA).

As produções serão avaliadas por uma comissão julgadora organizada pela coordenação do prêmio. Serão selecionados três trabalhos por categoria, com base nos critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e o cumprimento das orientações estabelecidas em cada modalidade.

Cada estudante poderá inscrever apenas um trabalho, em uma única categoria, sendo obrigatório o acompanhamento de um(a) professor(a) orientador(a), que também será premiado(a).

O concurso premiará as três melhores duplas (estudante e professor) de cada categoria com notebooks, tablets e smartphones para os alunos, além de hospedagem em hotel para professores-orientadores.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio da Petrobras, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Acelen, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Bahiagás, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran/BA), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Lemos Passos, Neoenergia Coelba, SESI e UNIPAR.

x