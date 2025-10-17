Estudantes têm até esta sexta para fazer a inscrição no CCJJ

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas - Foto: Arte: A TARDE Educação

O prazo de inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, termina nesta sexta-feira, 17. Estudantes e professores das redes municipal e estadual de cidades parceiras do Programa devem realizar a inscrição por meio do site: jovemjornalista.atarde.com.br.

Para confirmar se o município participa da iniciativa, é necessário entrar em contato com a secretaria da escola onde o estudante está matriculado.

Neste ano, o CCJJ conta com quatro categorias, propondo uma reflexão sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano, a partir do tema: “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?”.

As categorias são:

Tirinhas (1º ao 5º ano);

Videorreportagem (6º ao 9º ano);

Artigo de Opinião (Ensino Médio);

Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA).

As produções serão avaliadas por uma comissão julgadora organizada pela coordenação do prêmio. Serão selecionados três trabalhos por categoria, com base nos critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e o cumprimento das orientações estabelecidas em cada modalidade.

Cada estudante poderá inscrever apenas um trabalho, em uma única categoria, sendo obrigatório o acompanhamento de um(a) professor(a) orientador(a), que também será premiado(a).

O concurso premiará as três melhores duplas (estudante e professor) de cada categoria com notebooks, tablets e smartphones para os alunos, além de hospedagem em hotel para professores-orientadores.

