Faculdade apresenta mestrado profissional com novas metodologias

Evento exclusivo na Casa Amarela marcou o início do programa em Gestão de Sistemas de Justiça e Mecanismos de Efetivação dos Direitos - Foto: Divulgação / Faculdade Baiana de Direito e Gestão

A Faculdade Baiana de Direito e Gestão realizou, nesta quarta-feira, 09, um evento exclusivo na Casa Amarela, localizada no píer da Mansão Wildberger, para apresentar oficialmente seu novo programa acadêmico: o Mestrado Profissional em Gestão de Sistemas de Justiça e de Mecanismos de Efetivação dos Direitos.

A ocasião reuniu autoridades do sistema de justiça, líderes acadêmicos, formadores de opinião e representantes de instituições. Mais do que a apresentação de um novo curso, o evento foi um espaço de diálogo e troca de ideias sobre as transformações do sistema de justiça.

"Foi uma oportunidade única para apresentar os pilares do novo mestrado, fortalecer conexões entre a comunidade jurídica e acadêmica e debater soluções para a gestão do sistema de justiça brasileiro”, destacou Fredie Didier Jr., diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito.

Em um ambiente cuidadosamente preparado, a celebração contou com um buffet assinado pela chef Perla Pires, do La Perla Gourmet, e foi palco para conversas sobre os desafios contemporâneos da gestão judiciária no Brasil.

Sobre o Mestrado Profissional

O Mestrado Profissional da Faculdade Baiana de Direito se diferencia no cenário jurídico nacional por sua abordagem interdisciplinar, metodologias modernas e uma conexão direta com as necessidades reais do mercado.

Com um programa voltado para a formação de líderes estratégicos, o curso oferece ferramentas para que profissionais do setor público e privado desenvolvam soluções eficazes e sustentáveis para a gestão jurídica e institucional.

Sua proposta pedagógica prioriza a aplicação prática do conhecimento, garantindo que os alunos não apenas adquiram expertise, mas também colaborem diretamente com a modernização do sistema de justiça e a efetivação dos direitos fundamentais.