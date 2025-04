Esposa de Amado Batista conclui faculdade e se emociona

Amado Batista e esposa durante viagem - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Calita Franciele usou seu perfil do Instagram para revelar que concluiu o curso superior em Biologia. Esposa do cantor Amado Batista, a jovem compartilhou uma foto do diploma nesta quinta-feira, 3, e se emocionou ao falar da nova conquista.

“Quando você percebe que seus esforços e choro não foram em vão”, escreveu ela na legenda da publicação, em que exibe o diploma da Unifaveni, o Centro Universitário Faveni, que fica localizado em Guarulhos, região de São Paulo.

Vale lembrar que Calita se casou em uma cerimônia luxuosa com Amado Batista, que é 51 anos mais velho que ela. Os dois passaram a lua de mel em um resort de luxo na Bahia, na região de Morro de São Paulo.