Saulo compra mercadoria e promete bancar faculdade de ambulante

Saulo puxou pipoca no Campo Grande no último dia de Carnaval - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

O último dia de Carnaval, na terça-feira, 4, reservou um episódio inusitado para os foliões que acompanhavam a pipoca de Saulo Fernandes no Campo Grande. O cantor surpreendeu uma ambulante que vendia bebidas no Carnaval usando a placa "Saulo, me ajuda, quero ser advogada".

Quase no final da passagem do trio sem cordas pelo Circuito Osmar, o cantor parou tudo para comprar todos os itens do isopor da vendedora e afirmou que irá garantir o curso de Direito que ela está cursando. "A faculdade eu garanto, até você se formar, eu garanto".