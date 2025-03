CAMPO GRANDE Davi Brito sobe no trio de Leo Santana e detalhe chama a atenção; VÍDEO O ex-BBB subiu ao palco ao lado de sua irmã, Raquel Brito, e de sua atual namorada Por Redação 05/03/2025 - 6:00 h

Junto com a família, o motorista de aplicativo pulou de alegria durante a passagem do trio do ‘GG’ - Foto: Jesus de Carvalho | AgNews

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR