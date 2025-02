Fies 2025: inscrições abrem à meia-noite desta terça

Beatriz Gabriel, aluna de jornalismo da UCSAL pelo Fies - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Ministério da Educação (MEC) abrirá às 0h de terça-feira, 4, as inscrições para o processo seletivo do Fies Social — relativo ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2025. Elas são gratuitas e devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 7 de fevereiro. Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos do Fies: um para o primeiro semestre de 2025 e outro para o segundo semestre. O Edital nº 3/2025, com as regras e o cronograma do processo seletivo, foi publicado em janeiro.

Para concorrer às vagas do Fies, é preciso ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer uma de suas edições a partir da de 2010 até a mais recente. Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das cinco provas do exame, e a nota na prova de redação precisa ser superior a zero. É vedada a inscrição de quem declarou ter participado do Enem como “treineiro”.

O Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação de ativos. A base de dados correspondente à situação do CadÚnico será a de 11 de janeiro de 2025. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Inscrição

Para se inscrever, basta o candidato entrar no portal Acesso Único e fazer o login com a sua conta Gov.br; preencher os campos com seus dados pessoais e clicar em “Gravar e avançar”. Na etapa seguinte, é necessário fazer a autodeclaração do perfil étnico-racial para concorrer às vagas reservadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. Também é preciso informar a escolaridade e declarar estar ciente dos dados fornecidos.

Em seguida, o candidato deve escolher os três cursos desejados, selecionando o estado, município, curso e a instituição de ensino pretendidos. Será possível repetir essa ação mais duas vezes, elencando a ordem de prioridade entre as opções escolhidas. Depois, basta o candidato preencher seus dados financeiros e os da sua família e, por fim, revisar todas as informações. Caso esteja tudo certo, é preciso confirmar a inscrição e, depois, salvar o comprovante de inscrição com a chave de segurança.