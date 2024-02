Jerônimo Rodrigues diz que foco de escolas são os alunos | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da aula inaugural da rede estadual de ensino em Feira de Santana, cidade baiana situada a 115 km de Salvador. A abertura do ano eletivo aconteceu nesta segunda, 19. A reportagem do Portal MASSA! acompanha o evento.

Diretamente da Princesinha do Sertão, o governador enfatizou o discurso de que os colégios são feitos principalmente para os estudantes, que toda melhoria e requalificação de infraestrutura é em prol de elevar a qualidade da educação.



"Eu não sou de fugir das coisas, nós juntamos duas escolas e juntar duas escolas em uma só é uma ciumeira danada. Às vezes professores e funcionários fazem uma defesa, eu entendo, mas nem sempre é uma defesa em prol dos estudantes, é natural isso, eu sei disso, nós temos que enfrentar isso. Trouxemos para aqui porque aqui é melhor para os professores, porque aqui é melhor para as cozinheiras, quem entra na cozinha vê a diferença do que essa cozinha e esse restaurante, e do que nós tínhamos na outra escola. Aqui é melhor para os estudantes, porque tem laboratórios, aqui tem quadra, aqui tem campo, aqui tem teatro. Então eu quero pedir aos meus colegas, professoras, professores e funcionários. Nós temos uma obrigação, porque se tem escola, não é para nós professores", iniciou o governador da Bahia.



Jerônimo reconheceu a necessidade das condições de trabalho do corpo docente serem intensificadas, mas descreveu os professores como "parte" de um todo, em que o fator principal são os alunos.



"Se o governo faz uma universidade, não é para o professor inicialmente. É para os estudantes. Nós somos parte de professores, temos que ter boas condições, bons salários, mas o foco de ter uma escola de qualidade é para elas e para eles. Nós fazemos parte como alguém em outro topo da escada. Nós estamos em outro topo, nós já passamos por isso", finalizou o governador.