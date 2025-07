Lençóis promove encontro sobre neurodivergência na infância

Encontro com os professores - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Lençóis, na Chapada Diamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta sexta-feira, 4, e no sábado, 5, um encontro vivencial voltado à conscientização sobre neurodivergências na infância. Com foco no rastreamento precoce de condições como autismo, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia, paralisia cerebral e altas habilidades, o evento é destinado principalmente a pais e responsáveis por crianças da rede municipal de ensino.

Segundo a secretária de Educação de Lençóis, Liz Bethânia Lima, o evento tem como objetivo apresentar o novo programa municipal de identificação, avaliação e tratamento, que será implementado na cidade.

“Os pais são peças fundamentais no processo de desenvolvimento infantil e, portanto, precisam estar bem informados sobre os sinais de neurodivergência e sobre os recursos que estarão disponíveis. O encontro foi pensado para criar um espaço de diálogo, acolhimento e conscientização, fortalecendo a parceria entre família e escola na jornada de desenvolvimento das crianças”, afirma a secretária.

O evento acontecerá em duas localidades: no dia 4 de julho, em Lençóis, e no dia 5, em Tanquinho. A programação inclui apresentação institucional do programa, palestra interativa, espaços para perguntas, orientações sobre triagem nas escolas, explicações sobre o mapeamento cerebral (QEEG) e demonstração dos benefícios da REAC Terapia.

A mediação será feita pelo neuropsicólogo, Braulino Peixoto, especialista em neuromodulação integrativa e coordenador técnico do programa, com o apoio de profissionais das áreas de psicologia, pedagogia, neurologia funcional e educação especial.

Para Liz Bethânia, o encontro representa um canal direto de escuta, informação e cooperação entre as famílias e as escolas. “Ao envolver os pais desde o início do programa, fortalece-se o vínculo de confiança, amplia-se a rede de apoio à criança e promove-se uma atuação conjunta e eficaz para o bem-estar e desenvolvimento de todos os estudantes”.

A secretária também ressalta que a expectativa é de forte adesão e impacto positivo nas comunidades escolares. “Os organizadores esperam que o encontro gere conscientização, engajamento e esperança, ao mostrar que é possível, sim, transformar trajetórias de vida por meio de identificação precoce, acolhimento e intervenção com base na ciência e na tecnologia”.