Lideranças municipais fortalecem pacto pela educação na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Secretários municipais de Educação da - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Representantes de diversos municípios baianos marcaram presença no lançamento do projeto Páginas de Aprendizado, iniciativa que busca fortalecer o compromisso coletivo com a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento educacional nas redes municipais.

O encontro foi realizado nesta quarta-feira, 25, no Espaço Mário Cravo, em Salvador, e reuniu gestores, secretários e técnicos da área da Educação. A programação foi organizada em dois momentos. Pela manhã, foi apresentada a contextualização do novo projeto, seus objetivos, a proposta pedagógica e as entregas previstas para o calendário de 2026.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No turno da tarde, a pedagoga e mestra em Educação, Maeve Rêgo, conduziu uma palestra sobre alfabetização, abordando desafios contemporâneos e práticas pedagógicas no cotidiano das escolas.

O projeto Páginas de Aprendizado é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e tem o apoio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O Programa é executado na rede estadual de ensino, desde 2022, como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.

Confira quem esteve presente:

Aporá: Jaciara Lima - Secretária de Educação

Jaciara Lima | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Antônio Cardoso: Jocivaldo Joci - Prefeito

Jocivaldo Joci | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Antônio Cardoso: Renata de Souza - Secretária de Educação

Renata de Souza | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Barreiras: Romenia de Carvalho - Professora do Município

Romenia de Carvalho | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Brumado: Ana Cristina Silva - Secretária de Educação

Ana Cristina Silva | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Camamu: Lidiane Rocha - Secretária de Educação

Lidiane Rocha | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Catu: Rosângela Mota - Secretária de Educação

Rosângela Mota | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Chorrochó: Elisangela Carvalho - Técnica da Secretaria de Educação

Elisangela Carvalho | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Dias d'Ávila: Jeane Cruz - Secretária de Educação

Jeane Cruz | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Eunápolis: July Reis - Técnica Pedagógica

July Reis | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Gandu: Gardênia Roseira - Secretária de Educação

Gardênia Roseira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Guanambi: Eliene Oliveira - Superintendente de Ensino e Apoio da Secretaria Municipal de Educação

Eliene Oliveira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Itabela: Gutemberg Nascimento - Secretário de Educação

Gutemberg Nascimento | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Itapebi: Márcia Lopes - Secretária de Educação

Márcia Lopes | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Juazeiro: Maéve Santos - Secretária de Educação

Maéve Santos | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Lamarão: Selma Freitas - Secretária de Educação

Selma Freitas | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Macururé: Marcos Santos - Secretário de Educação

Marcos Santos | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Olindina: Cláudia Melo - Secretária de Educação

Cláudia Melo | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Paratinga: Elisângela Rêgo - Secretária de Educação

Elisângela Rêgo | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Rio Real: Cristiane Maria - Chefe de Coordenação dos Anos Iniciais

Cristiane Maria | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Santo Antônio de Jesus: Maria Edileide Castro - Secretária de Educação

Maria Edileide Castro | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

São Sebastião do Passé: Sandra Maria Santana - Diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação

Sandra Maria Santana | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Seabra: Marília Regina Pereira - Secretária de Educação