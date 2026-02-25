Menu
BAHIA

Lideranças municipais fortalecem pacto pela educação na Bahia

Representantes de diversas cidades participaram do lançamento do projeto Páginas de Aprendizado, em Salvador

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

25/02/2026 - 20:00 h

Secretários municipais de Educação da
Secretários municipais de Educação da -

Representantes de diversos municípios baianos marcaram presença no lançamento do projeto Páginas de Aprendizado, iniciativa que busca fortalecer o compromisso coletivo com a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento educacional nas redes municipais.

O encontro foi realizado nesta quarta-feira, 25, no Espaço Mário Cravo, em Salvador, e reuniu gestores, secretários e técnicos da área da Educação. A programação foi organizada em dois momentos. Pela manhã, foi apresentada a contextualização do novo projeto, seus objetivos, a proposta pedagógica e as entregas previstas para o calendário de 2026.

No turno da tarde, a pedagoga e mestra em Educação, Maeve Rêgo, conduziu uma palestra sobre alfabetização, abordando desafios contemporâneos e práticas pedagógicas no cotidiano das escolas.

O projeto Páginas de Aprendizado é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e tem o apoio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O Programa é executado na rede estadual de ensino, desde 2022, como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.

Confira quem esteve presente:

Aporá: Jaciara Lima - Secretária de Educação

Jaciara Lima
Jaciara Lima | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Antônio Cardoso: Jocivaldo Joci - Prefeito

Jocivaldo Joci
Jocivaldo Joci | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Antônio Cardoso: Renata de Souza - Secretária de Educação

Renata de Souza
Renata de Souza | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Barreiras: Romenia de Carvalho - Professora do Município

Romenia de Carvalho
Romenia de Carvalho | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Brumado: Ana Cristina Silva - Secretária de Educação

Ana Cristina Silva
Ana Cristina Silva | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Camamu: Lidiane Rocha - Secretária de Educação

Lidiane Rocha
Lidiane Rocha | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Catu: Rosângela Mota - Secretária de Educação

Rosângela Mota
Rosângela Mota | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Chorrochó: Elisangela Carvalho - Técnica da Secretaria de Educação

Elisangela Carvalho
Elisangela Carvalho | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Dias d'Ávila: Jeane Cruz - Secretária de Educação

Jeane Cruz
Jeane Cruz | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Eunápolis: July Reis - Técnica Pedagógica

July Reis
July Reis | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Gandu: Gardênia Roseira - Secretária de Educação

Gardênia Roseira
Gardênia Roseira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Guanambi: Eliene Oliveira - Superintendente de Ensino e Apoio da Secretaria Municipal de Educação

Eliene Oliveira
Eliene Oliveira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Itabela: Gutemberg Nascimento - Secretário de Educação

Gutemberg Nascimento
Gutemberg Nascimento | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Itapebi: Márcia Lopes - Secretária de Educação

Márcia Lopes
Márcia Lopes | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Juazeiro: Maéve Santos - Secretária de Educação

Maéve Santos
Maéve Santos | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Lamarão: Selma Freitas - Secretária de Educação

Selma Freitas
Selma Freitas | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Macururé: Marcos Santos - Secretário de Educação

Marcos Santos
Marcos Santos | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Olindina: Cláudia Melo - Secretária de Educação

Cláudia Melo
Cláudia Melo | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Paratinga: Elisângela Rêgo - Secretária de Educação

Elisângela Rêgo
Elisângela Rêgo | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Rio Real: Cristiane Maria - Chefe de Coordenação dos Anos Iniciais

Cristiane Maria
Cristiane Maria | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Santo Antônio de Jesus: Maria Edileide Castro - Secretária de Educação

Maria Edileide Castro
Maria Edileide Castro | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

São Sebastião do Passé: Sandra Maria Santana - Diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação

Sandra Maria Santana
Sandra Maria Santana | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Seabra: Marília Regina Pereira - Secretária de Educação

Marilia Regina Pereira
Marilia Regina Pereira | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

