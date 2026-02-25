BAHIA
Lideranças municipais fortalecem pacto pela educação na Bahia
Representantes de diversas cidades participaram do lançamento do projeto Páginas de Aprendizado, em Salvador
Representantes de diversos municípios baianos marcaram presença no lançamento do projeto Páginas de Aprendizado, iniciativa que busca fortalecer o compromisso coletivo com a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento educacional nas redes municipais.
O encontro foi realizado nesta quarta-feira, 25, no Espaço Mário Cravo, em Salvador, e reuniu gestores, secretários e técnicos da área da Educação. A programação foi organizada em dois momentos. Pela manhã, foi apresentada a contextualização do novo projeto, seus objetivos, a proposta pedagógica e as entregas previstas para o calendário de 2026.
No turno da tarde, a pedagoga e mestra em Educação, Maeve Rêgo, conduziu uma palestra sobre alfabetização, abordando desafios contemporâneos e práticas pedagógicas no cotidiano das escolas.
O projeto Páginas de Aprendizado é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e tem o apoio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O Programa é executado na rede estadual de ensino, desde 2022, como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.
O objetivo é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.
Confira quem esteve presente:
