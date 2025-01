Matrícula 2025: Governo da Bahia amplia oferta de Educação Integral - Foto: Luiz Carrera

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) dá prosseguimento à matrícula da rede estadual para o ano letivo de 2025. Totalmente digital, o processo, que vai até a próxima terça-feira, 21, reforça o compromisso do governo com a inclusão e a acessibilidade. Com metas claras e ações integradas, a Bahia projeta um ano marcante na Educação, ampliando oportunidades e fortalecendo a qualidade do ensino público em todo o Estado.

Um dos destaques para 2025 é a expansão da Educação Integral , que agora estará disponível em 311 unidades escolares, distribuídas em 267 municípios. O superintendente de Planejamento Operacional da SEC, Ricardo Costa de Moraes, reforça: “Estamos ampliando a Educação em tempo integral. São 89 novas cidades sendo atendidas, com a oferta de mais de 40 mil vagas, garantindo educação de qualidade para milhares de jovens”.

Outro avanço significativo é a ampliação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) . Pela primeira vez, todos os 417 municípios baianos ofertarão cursos técnicos, consolidando a Bahia como referência no setor. Ao todo, 574 escolas abrirão cerca de 200 mil vagas presenciais articuladas ao Ensino Médio de Tempo Integral e Parcial.

“A ampliação da Educação Profissional no Estado tem o objetivo de qualificar nossos jovens para o mercado de trabalho e o vestibular, promovendo inclusão social e desenvolvimento”, destacou Ricardo.

Para atender a esta demanda crescente, o Governo segue investindo em infraestrutura, formação de professores e integração de políticas públicas. As ações visam não apenas preparar os estudantes para o mercado de trabalho, mas também fomentar o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades. A EPT se consolida como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico e social da Bahia, integrando o ensino técnico às demandas locais.

Passo a passo para a matrícula online

O cronograma de matrícula segue com datas específicas para cada público, garantindo que nenhum estudante fique de fora. O processo é simples: primeiro, é necessário criar conta no aplicativo ou site ba.gov.br em nome do estudante e, no dia reservado para a matrícula, basta que a pessoa interessada acesse a plataforma, selecione o serviço de matrícula e a escola mais próxima com disponibilidade de vaga para a série e o turno desejados.

Ao final, será dado um prazo de cinco dias para pais, responsáveis ou o próprio estudante apresentar a documentação na escola. O ano letivo começa em 10 de fevereiro e trará 200 dias de aulas, além de um calendário ajustado para os principais recessos.

Confira o cronograma completo da matrícula 2025

14 de janeiro: transferência de estudantes da rede estadual para outra escola estadual;

15 e 16 de janeiro: matrícula de concluintes do 5º ou 9º ano do Ensino Fundamental em escola municipal para o 6º ano do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio em escola estadual;

17 de janeiro: matrícula para estudantes de todas as rede de ensino (públicas ou privadas) em todas as ofertas do Ensino Fundamental;