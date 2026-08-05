Oficinas unem quadrinhos e educação financeira em Salvador

Planejamento financeiro, consumo consciente e realização de sonhos passaram a fazer parte da rotina de estudantes da rede municipal de Salvador por meio de uma linguagem familiar a crianças e adolescentes: as histórias em quadrinhos.

Na manhã desta terça-feira, 5, alunos das escolas municipais 15 de Outubro, na Fazenda Grande do Retiro, e Campinas de Pirajá participaram das oficinas do projeto Na Quebrada do Cofrinho, no Parque da Cidade. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), segue até o dia 17 de agosto e deve beneficiar cerca de 1.800 estudantes de 48 escolas do Ensino Fundamental Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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As atividades apresentam conceitos de educação financeira com experiências práticas e criativas. Durante as oficinas, os participantes criam personagens, roteiros e histórias que abordam situações do cotidiano relacionadas ao dinheiro, como orçamento familiar, consumo consciente, empreendedorismo e planejamento para alcançar objetivos pessoais.

A proposta vai além do ensino de matemática financeira. A ideia é incentivar os estudantes a refletirem sobre escolhas, prioridades e projetos de vida, desenvolvendo autonomia e responsabilidade desde cedo.

Arte-educador do projeto, Lucas Fonseca acredita que discutir educação financeira na escola tornou-se uma necessidade diante da realidade econômica do país.

“Hoje em dia a gente tem uma taxa muito grande de pessoas endividadas no país. A ideia de trabalhar educação financeira é justamente fazer com que as pessoas aprendam a criar um planejamento financeiro. O desafio é mostrar que educação financeira é algo essencial na vida de todo mundo”.

Segundo ele, as atividades são adaptadas para diferentes faixas etárias. Enquanto crianças aprendem conceitos básicos sobre dinheiro por meio da criação de histórias, adolescentes trabalham temas como reserva de emergência, diferença entre necessidade e desejo e planejamento para realizar sonhos. Já as turmas da EJA discutem empreendedorismo e gestão de pequenos negócios.

“Os participantes criam histórias em quadrinhos com soluções para problemas financeiros. Eles aprendem a distinguir o que é necessidade, desejo e sonho, além de pensar em formas de economizar e organizar a vida financeira”.

A coordenadora dos Anos Finais da Secretaria Municipal da Educação, Cristina Andamata, explica que a educação financeira já integra as ações pedagógicas da rede municipal e atende a uma política prevista para o currículo escolar.

“A educação financeira e empreendedora já faz parte das estratégias desenvolvidas nas escolas. Encontramos nesse projeto uma forma muito atrativa de trabalhar essas competências, utilizando os sonhos dos estudantes como ponto de partida para discutir planejamento financeiro, consumo consciente e construção de projetos de vida”.

Segundo ela, ao longo de dez dias, a iniciativa atenderá cerca de 50 unidades escolares, incluindo escolas da Educação de Jovens e Adultos.

“Diariamente recebemos aproximadamente 180 estudantes. A expectativa é atender cerca de 2 mil alunos durante toda a programação”.

Crianças e Pré-adolescentes aprendem conceitos básicos sobre o uso do dinheiro e economias - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Para os próprios estudantes, o aprendizado já começa a refletir em mudanças de comportamento.

Aluno do 7º ano, Carlos Lucas dos Santos, de 13 anos, afirma que saiu da oficina decidido a organizar melhor o dinheiro.

“Aprendi a guardar dinheiro para uma emergência e também para realizar um desejo. Agora quero separar uma parte para comprar meu celular, outra para emergência e outra para gastar no dia a dia”.

Professor de Arte da Escola Municipal 15 de Outubro, José Carlos Olegreira Santos avalia que iniciativas como essa ajudam a suprir uma lacuna presente na formação de muitas gerações.

“Eu mesmo não tive educação financeira quando estudava. Quando vejo um projeto como esse, penso que ele pode transformar uma geração inteira. Se houver continuidade, vamos perceber mudanças importantes no comportamento desses estudantes”.

Ele destaca ainda que os conteúdos dialogam com diferentes áreas do conhecimento.

“É um trabalho multidisciplinar. A educação financeira conversa com matemática, arte, geografia e história, fortalecendo o aprendizado e aproximando os conteúdos da realidade dos alunos”.

Além do conteúdo, o projeto também aposta na valorização das atividades manuais em um contexto cada vez mais digital. Produtor cultural da iniciativa, Cleiton Oliveira acredita que o uso das histórias em quadrinhos favorece a concentração e desperta o interesse dos participantes.

“Hoje as crianças estão muito ligadas ao celular. Quando elas pegam papel, lápis e começam a criar uma história, descobrem outra forma de aprender. O lúdico aproxima o estudante do conteúdo e torna o aprendizado mais significativo”.