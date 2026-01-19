Prazo para inscrição no concurso para professor termina esta semana

Prazo termina às 23h59 desta quinta-feira, 22 - Foto: Reprodução Jorge Magalhães/ Secom PMFS

Se você sonha em ingressar no quadro permanente da Educação municipal de Feira de Santana, cidade a cerca de 115 Km de Salvador, atenção: o prazo para se inscrever no concurso público da Secretaria Municipal de Educação termina às 23h59 desta quinta-feira, 22. São mil vagas imediatas, além de cadastro reserva, para profissionais de diversas áreas do magistério.

As inscrições, que começaram em 22 de dezembro, devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização de todas as etapas do concurso. O endereço para acesso é www.idecan.org.br. A taxa de inscrição é de R$110,00.

O certame oferece vagas para pedagogo (782), professor de Língua Portuguesa (40), Língua Inglesa (26), Matemática (35), Ciências (40), Geografia (25), História (27), Educação Física (15) e Artes (10), além da formação de cadastro reserva para todas as áreas. O salário é de R$ 5.212,34 e a carga horária é de 40 horas semanais.

A aplicação das provas objetivas está programada para o dia 8 de março. O cronograma do concurso prevê ainda a divulgação do resultado definitivo dessa etapa em 20 de abril. Já as provas discursivas terão o resultado publicado em 25 de maio, enquanto a lista final de aprovados deve ser divulgada no dia 14 de julho.

