HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Sisu 2026: inscrições começam nesta segunda; saiba como se candidatar

Nesta edição, serão ofertadas mais de 274 mil vagas em instituições públicas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/01/2026 - 6:36 h
O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.
O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira, 29. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 23 de janeiro. Nesta edição, serão ofertadas 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do Brasil.

O Sisu é um programa do governo federal que seleciona candidatos para universidades e institutos públicos com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

Novidades de 2026

Uma das novidades de 2026 é que o sistema passará a aceitar as notas das três últimas edições do Enem: 2023, 2024 e 2025. Até então, apenas quem havia participado da edição mais recente do exame podia concorrer às vagas.

Para participar, além de ter feito o Enem em uma dessas três edições, o candidato precisa ter obtido nota acima de zero na redação e concluído o ensino médio.

Assim como nos últimos anos, o Sisu terá apenas uma edição anual. Os estudantes selecionados poderão iniciar os estudos no primeiro ou no segundo semestre, conforme a oferta de vagas e o calendário definido por cada instituição.

Leia Também:

Instituto abre vagas para instrutores e educadores em Salvador
Reda: 1.890 professores são convocados para rede estadual
Enem 2025: notas da prova já estão disponíveis; veja como acessar

Veja o passo a passo para se inscrever no sistema:

  • Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clique em "fazer inscrição";
  • Entre com sua conta e senha do gov.br ou realize seu cadastro;
  • Confirme os dados de contato;
  • Preencha o perfil socioeconômico para a Lei de Cotas;
  • Escolha até duas opções de cursos para fazer a inscrição;
  • Confira e confirme os dados do curso e da modalidade escolhidos;

Confira o cronograma do Sisu:

  • Inscrições -19 a 23 de janeiro
  • Chamada regular - 29 de janeiro
  • Matricula junto à instituição - 2 de fevereiro
  • Manifestação de interesse na lista de espera - 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Tags:

educação superior Inscrições Enem Lei de Cotas Sisu 2026 universidades públicas vagas de graduação

