Sisu 2026: inscrições começam nesta segunda; saiba como se candidatar

O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro. - Foto: Amanda Souza/Ag. A TARDE

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira, 29. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 23 de janeiro. Nesta edição, serão ofertadas 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do Brasil.

O Sisu é um programa do governo federal que seleciona candidatos para universidades e institutos públicos com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Novidades de 2026

Uma das novidades de 2026 é que o sistema passará a aceitar as notas das três últimas edições do Enem: 2023, 2024 e 2025. Até então, apenas quem havia participado da edição mais recente do exame podia concorrer às vagas.

Para participar, além de ter feito o Enem em uma dessas três edições, o candidato precisa ter obtido nota acima de zero na redação e concluído o ensino médio.

Assim como nos últimos anos, o Sisu terá apenas uma edição anual. Os estudantes selecionados poderão iniciar os estudos no primeiro ou no segundo semestre, conforme a oferta de vagas e o calendário definido por cada instituição.

Veja o passo a passo para se inscrever no sistema:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clique em "fazer inscrição";

Entre com sua conta e senha do gov.br ou realize seu cadastro;

Confirme os dados de contato;

Preencha o perfil socioeconômico para a Lei de Cotas;

Escolha até duas opções de cursos para fazer a inscrição;

Confira e confirme os dados do curso e da modalidade escolhidos;

Confira o cronograma do Sisu: