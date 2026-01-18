Menu
OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

Instituto abre vagas para instrutores e educadores em Salvador

As oportunidades são nas áreas de arte e cultura, profissional, línguas e comunicação

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/01/2026 - 13:39 h
Inscrições seguem até 25 de janeiro
Inscrições seguem até 25 de janeiro -

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) abriu uma nova oportunidade para profissionais que desejam atuar diretamente na transformação social de jovens em Salvador. A iniciativa busca formar um banco de instrutores, educadores e facilitadores que irão desenvolver atividades voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento educacional de moradores das comunidades do entorno do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping.

O cadastro é voltado a profissionais interessados em integrar o Banco de Parceiros do Instituto e contribuir com ações educativas, culturais, tecnológicas e de formação para o mundo do trabalho. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected]

Para participar, é necessário possuir CNPJ ativo (MEI ou empresa), comprovar experiência em sala de aula, ter disponibilidade para atuação presencial, boa comunicação com o público jovem, capacidade de planejamento pedagógico e flexibilidade para trabalhar por módulo, trimestre ou em cursos livres, conforme a proposta do Instituto.

Os cursos

As vagas são nas áreas de Arte e Cultura - dança, teatro, pintura, produção cultural, audiovisual, fotografia e design -, e de Qualificação Profissional - fotografia, manicure e pedicure, barbearia, maquiagem, artesanato, design, assistência em recursos humanos, controle de estoque e rotinas administrativas.

A área da Tecnologia também tem diversas oportunidades, incluindo ferramentas digitais, mídias sociais, informática básica com uso de inteligência artificial, lógica de programação, design e produção de conteúdo para redes sociais. Já na Educação e Desenvolvimento, a demanda é pra educadores nas áreas de educação financeira, cidadania e ética, sustentabilidade, projeto de vida, desenvolvimento emocional e raciocínio lógico.

Além disso, o Instituto procura profissionais para Línguas e Comunicação, com vagas para inglês, comunicação e expressão, além de escrita profissional.

x