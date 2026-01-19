Secretaria avalia como positiva a procura por vagas na rede estadual da Bahia

Secretária estadual da Educação, Rowenna Brito - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, reforçou que os estudantes têm até esta terça-feira, 20, para realizar a matrícula na rede estadual de ensino da Bahia para o ano letivo de 2026. Em entrevista ao Portal A Tarde, ela afirmou que a procura tem sido intensa e há vagas disponíveis para todos os alunos.

“São os últimos dois dias. A gente tem tido uma procura incrível da nossa rede. As escolas estão prontas para receber os estudantes. Não é obrigatório ir até a unidade escolar, a matrícula pode ser feita pelo site ba.gov.br, de forma simples e rápida. Tem vaga para todo mundo”, explicou.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rowenna Brito acrescentou que as unidades escolares permanecerão abertas para orientar famílias que ainda tenham dúvidas, inclusive após o Carnaval. Ela também comemorou o desempenho dos estudantes baianos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Tivemos resultados excelentes, com notas de redação chegando a 960 e 980 pontos, além de muitos estudantes com médias acima de 800. Isso mostra que estamos no caminho certo e que a educação da Bahia avança com qualidade”, concluiu.

Nova Rodoviária

A declaração foi feita durante a inauguração da nova Rodoviária de Salvador, entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues. Presente no evento, a secretária também ressaltou a importância do novo equipamento para a população baiana, especialmente pela ampliação do acesso a serviços públicos, incluindo um espaço voltado à área educacional.

“Aqui tem um SAC Educação, pensado especialmente para professores, professoras e servidores da educação que chegam do interior. Eles podem resolver demandas sem precisar se deslocar para outros pontos da cidade. É um espaço de acolhimento, que dialoga com o projeto de educação que estamos construindo na Bahia”, destacou.

Equipamento

O equipamento, localizado às margens da BR-324, começa a operar a partir de terça-feira, 20, onde integra a Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).