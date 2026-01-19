Menu
EDUCAÇÃO
ANO LETIVO 2026

Secretaria avalia como positiva a procura por vagas na rede estadual da Bahia

Rowenna Brito reforça que estudantes têm até esta terça-feira, 20, para realizar a matrícula

Luiza Nascimento e Victoria Isabel

Por Luiza Nascimento e Victoria Isabel

19/01/2026 - 9:17 h
Secretária estadual da Educação, Rowenna Brito
Secretária estadual da Educação, Rowenna Brito -

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, reforçou que os estudantes têm até esta terça-feira, 20, para realizar a matrícula na rede estadual de ensino da Bahia para o ano letivo de 2026. Em entrevista ao Portal A Tarde, ela afirmou que a procura tem sido intensa e há vagas disponíveis para todos os alunos.

“São os últimos dois dias. A gente tem tido uma procura incrível da nossa rede. As escolas estão prontas para receber os estudantes. Não é obrigatório ir até a unidade escolar, a matrícula pode ser feita pelo site ba.gov.br, de forma simples e rápida. Tem vaga para todo mundo”, explicou.

Rowenna Brito acrescentou que as unidades escolares permanecerão abertas para orientar famílias que ainda tenham dúvidas, inclusive após o Carnaval. Ela também comemorou o desempenho dos estudantes baianos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Tivemos resultados excelentes, com notas de redação chegando a 960 e 980 pontos, além de muitos estudantes com médias acima de 800. Isso mostra que estamos no caminho certo e que a educação da Bahia avança com qualidade”, concluiu.

Nova Rodoviária

A declaração foi feita durante a inauguração da nova Rodoviária de Salvador, entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues. Presente no evento, a secretária também ressaltou a importância do novo equipamento para a população baiana, especialmente pela ampliação do acesso a serviços públicos, incluindo um espaço voltado à área educacional.

“Aqui tem um SAC Educação, pensado especialmente para professores, professoras e servidores da educação que chegam do interior. Eles podem resolver demandas sem precisar se deslocar para outros pontos da cidade. É um espaço de acolhimento, que dialoga com o projeto de educação que estamos construindo na Bahia”, destacou.

Equipamento

O equipamento, localizado às margens da BR-324, começa a operar a partir de terça-feira, 20, onde integra a Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

