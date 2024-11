Professora e influenciadora Cíntia Chagas é convidada do Papo Reto nesta quinta, na A Tarde FM

Cíntia falará sobre sua trajetória profissional e o impacto das redes sociais no ensino - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (24/10), o Papo Reto com Ildázio Jr. traz uma convidada de destaque: Cíntia Chagas, professora, influenciadora digital e referência na área de educação. Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Cíntia se tornou conhecida por suas abordagens críticas e bem-humoradas sobre o ensino da língua portuguesa, além de compartilhar dicas de gramática e reflexões sobre a educação no Brasil.

Autora de livros e palestrante, ela tem se destacado como uma voz influente e engajada, conectando o mundo da educação ao cotidiano das redes sociais.

No programa, que vai ao ar às 18h, na Rádio A Tarde FM (103,9), Cíntia falará sobre sua trajetória profissional, o impacto das redes sociais no ensino, as principais dificuldades no aprendizado do português e suas experiências como professora e comunicadora.

Além disso, o bate-papo trará discussões sobre educação, cultura e as polêmicas envolvendo o uso da língua em diferentes contextos.

O Papo Reto, comandado por Ildázio Jr., é um programa diário que traz entrevistas com personalidades de diversas áreas, abordando temas relevantes e atuais de forma leve e descontraída.

A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18h, na A Tarde FM, e também está disponível online para ouvintes de todo o Brasil.

Sintonize em 103,9FM ou acompanhe pelas plataformas digitais da rádio para conferir essa conversa especial!