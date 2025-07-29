Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Projeto de Educação Integral e antirracismo na Bahia é destaque nacional do MEC

Projeto é da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas

Por Redação

29/07/2025 - 12:40 h
Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas -

O projeto ‘Educação antirracista enquanto elemento estruturante do currículo na Creche da Baixa da Candeia’, na cidade de Alagoinhas, na Bahia, está entre as 739 experiências mais inspiradoras de gestão e projetos pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral do país. Em todo o país, foram selecionados projetos de 714 municípios, distribuídos em 25 estados.

O resultado da seleção do Ministério da Educação (MEC) foi divulgado nesta segunda-feira, 28. Além de compor um mapa interativo que vai reunir informações das iniciativas contempladas em todo o Brasil, as ações desenvolvidas na unidade educacional de Alagoinhas serão apresentadas em uma mostra nacional que ocorrerá nos dias 1º e 2 de outubro, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Ao partilhar nossas experiências, estaremos inspirando o Brasil e mostrando que é possível trabalhar o antirracismo na educação infantil. Este é o resultado de um projeto desenvolvido conforme o currículo instituído na rede, por uma equipe responsável, compromissada com a comunidade e, principalmente, com as nossas crianças”, afirma a coordenadora pedagógica da Creche da Baixa da Candeia, Iranildes Barreto.

“É muito importante incluirmos, no currículo, atividades que promovam a valorização da diversidade. Mostramos às crianças o quanto o conhecimento e as referências relacionadas à pauta antirracista são fundamentais para a formação delas, e esse trabalho não beneficia apenas os pequenos da creche, mas também toda a comunidade, que é diretamente impactada por essas ações”, avalia Zuleide Paz, diretora interina da creche.

Leia Também:

Formação debate uso de mídias na educação em Camaçari
Centro educacional oferece mais de mil bolsas integrais
Estudante baiano publica livro de fábulas aos 12 anos

A seleção de projetos realizada pelo MEC em parceria com a UFMG tem o objetivo de identificar, mapear e divulgar experiências inspiradoras de gestão pública e projetos pedagógicos de educação integral em tempo integral, com vistas a alcançar, com qualidade e equidade, a Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE): ampliar a oferta de educação em tempo integral em, pelo menos, 50% das escolas públicas do Brasil, de modo a atender, pelo menos, 25% dos estudantes da educação básica.

Avaliados por uma comissão de profissionais da educação e pesquisadores com experiência em gestão e projetos pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral, os projetos foram avaliados em seis eixos:

  1. Gestão Democrática e Participação Social
  2. Currículo Integrado e Práticas Pedagógicas
  3. Territórios, Culturas e Saberes
  4. Diversidade, Inclusão e Equidade
  5. Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica
  6. Intersetorialidade e Articulação em Rede.

“Esse reconhecimento pelo Ministério da Educação é uma conquista que enche toda a nossa rede de ensino de orgulho. Essa iniciativa demonstra que é possível trabalhar o antirracismo na educação infantil de forma efetiva, promover a valorização da diversidade, a autoestima das crianças e o reconhecimento de referências positivas na comunidade. As atividades de contato com as culturas indígena e africana são fundamentais para formar cidadãos conscientes, respeitosos e empoderados e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária”, diz a professora Rita Bastos, secretária de Educação de Alagoinhas.

Crianças da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Crianças da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas | Foto: Divulgação

Julho das Pretas

Em seu segundo ano de execução, o projeto de educação antirracista da Creche da Baixa da Candeia contempla atividades como a formação leitora (utilizando obras da literatura infantil com protagonismo negro), e promove o contato das crianças com as culturas indígena e africana em ações de educação ambiental, brincadeiras e práticas pedagógicas que valorizam a diversidade.

Como parte da iniciativa, o fotógrafo Heitor Gomes Rocha realiza um ensaio com os alunos para evidenciar a beleza e identidade de cada um.

Dentre as ações, a creche promove o ‘Julho das Pretas’. A proposta busca estimular a autoestima das crianças por meio de referências afetivas: mulheres negras presentes em seu convívio e reconhecidas como exemplos de inteligência, competência, força, cuidado e afeto.

Crianças da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Crianças da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas | Foto: Divulgação

Por meio da montagem de um mural de fotos, as crianças homenagearam a vereadora Juci Cardoso, a modelo Juliana Persan, a baiana de acarajé Roseane Sena, a cantora Gil Cardoso, a pedagoga Cristiana França e a cozinheira da creche, Karina Rodrigues.

“Fico muito orgulhosa e me sinto verdadeiramente importante, porque sei que essa homenagem veio do coração das crianças, e elas são muito sinceras. Mesmo estando nos bastidores, na cozinha, sempre senti o carinho e a atenção delas comigo. É uma valorização tanto pelo trabalho que faço quanto a mim como mulher negra”, diz Karina.

A vereadora Juci Cardoso destaca que o projeto garante o cumprimento da Lei 10.639/2003, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’.

“Em Alagoinhas, 84% da população se autodeclara negra ou parda, ou seja, somos uma comunidade majoritariamente negra, portanto, não é possível discutir educação, saúde ou qualquer outra área sem considerar as questões raciais. Promover a autoestima da criança negra, oferecer a ela referências positivas e mostrar que ela pode ocupar todos os espaços é essencial para garantir a emancipação plena dessas crianças”, afirmou.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas
Play

Como a folha da goiabeira se transformou em protetor solar

x