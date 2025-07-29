Projeto de Educação Integral e antirracismo na Bahia é destaque nacional do MEC

Criança da Creche da Baixa da Candeia, em Alagoinhas - Foto: Divulgação

O projeto ‘Educação antirracista enquanto elemento estruturante do currículo na Creche da Baixa da Candeia’, na cidade de Alagoinhas, na Bahia, está entre as 739 experiências mais inspiradoras de gestão e projetos pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral do país. Em todo o país, foram selecionados projetos de 714 municípios, distribuídos em 25 estados.

O resultado da seleção do Ministério da Educação (MEC) foi divulgado nesta segunda-feira, 28. Além de compor um mapa interativo que vai reunir informações das iniciativas contempladas em todo o Brasil, as ações desenvolvidas na unidade educacional de Alagoinhas serão apresentadas em uma mostra nacional que ocorrerá nos dias 1º e 2 de outubro, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Ao partilhar nossas experiências, estaremos inspirando o Brasil e mostrando que é possível trabalhar o antirracismo na educação infantil. Este é o resultado de um projeto desenvolvido conforme o currículo instituído na rede, por uma equipe responsável, compromissada com a comunidade e, principalmente, com as nossas crianças”, afirma a coordenadora pedagógica da Creche da Baixa da Candeia, Iranildes Barreto.

“É muito importante incluirmos, no currículo, atividades que promovam a valorização da diversidade. Mostramos às crianças o quanto o conhecimento e as referências relacionadas à pauta antirracista são fundamentais para a formação delas, e esse trabalho não beneficia apenas os pequenos da creche, mas também toda a comunidade, que é diretamente impactada por essas ações”, avalia Zuleide Paz, diretora interina da creche.

A seleção de projetos realizada pelo MEC em parceria com a UFMG tem o objetivo de identificar, mapear e divulgar experiências inspiradoras de gestão pública e projetos pedagógicos de educação integral em tempo integral, com vistas a alcançar, com qualidade e equidade, a Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE): ampliar a oferta de educação em tempo integral em, pelo menos, 50% das escolas públicas do Brasil, de modo a atender, pelo menos, 25% dos estudantes da educação básica.

Avaliados por uma comissão de profissionais da educação e pesquisadores com experiência em gestão e projetos pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral, os projetos foram avaliados em seis eixos:

Gestão Democrática e Participação Social Currículo Integrado e Práticas Pedagógicas Territórios, Culturas e Saberes Diversidade, Inclusão e Equidade Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica Intersetorialidade e Articulação em Rede.

“Esse reconhecimento pelo Ministério da Educação é uma conquista que enche toda a nossa rede de ensino de orgulho. Essa iniciativa demonstra que é possível trabalhar o antirracismo na educação infantil de forma efetiva, promover a valorização da diversidade, a autoestima das crianças e o reconhecimento de referências positivas na comunidade. As atividades de contato com as culturas indígena e africana são fundamentais para formar cidadãos conscientes, respeitosos e empoderados e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária”, diz a professora Rita Bastos, secretária de Educação de Alagoinhas.

Julho das Pretas

Em seu segundo ano de execução, o projeto de educação antirracista da Creche da Baixa da Candeia contempla atividades como a formação leitora (utilizando obras da literatura infantil com protagonismo negro), e promove o contato das crianças com as culturas indígena e africana em ações de educação ambiental, brincadeiras e práticas pedagógicas que valorizam a diversidade.

Como parte da iniciativa, o fotógrafo Heitor Gomes Rocha realiza um ensaio com os alunos para evidenciar a beleza e identidade de cada um.

Dentre as ações, a creche promove o ‘Julho das Pretas’. A proposta busca estimular a autoestima das crianças por meio de referências afetivas: mulheres negras presentes em seu convívio e reconhecidas como exemplos de inteligência, competência, força, cuidado e afeto.

Por meio da montagem de um mural de fotos, as crianças homenagearam a vereadora Juci Cardoso, a modelo Juliana Persan, a baiana de acarajé Roseane Sena, a cantora Gil Cardoso, a pedagoga Cristiana França e a cozinheira da creche, Karina Rodrigues.

“Fico muito orgulhosa e me sinto verdadeiramente importante, porque sei que essa homenagem veio do coração das crianças, e elas são muito sinceras. Mesmo estando nos bastidores, na cozinha, sempre senti o carinho e a atenção delas comigo. É uma valorização tanto pelo trabalho que faço quanto a mim como mulher negra”, diz Karina.

A vereadora Juci Cardoso destaca que o projeto garante o cumprimento da Lei 10.639/2003, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’.

“Em Alagoinhas, 84% da população se autodeclara negra ou parda, ou seja, somos uma comunidade majoritariamente negra, portanto, não é possível discutir educação, saúde ou qualquer outra área sem considerar as questões raciais. Promover a autoestima da criança negra, oferecer a ela referências positivas e mostrar que ela pode ocupar todos os espaços é essencial para garantir a emancipação plena dessas crianças”, afirmou.