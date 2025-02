Projeto ‘Férias na Escola’ termina nesta sexta-feira

Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste da Bahia Eurides Evangelista Pinto - Itororó - Foto: Ascom SEC/Divulgação

Termina nesta sexta-feira, 31, as atividades do projeto 'Férias na escola: com mais sabor e saber' , promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) , para todas as escolas da rede estadual. Durante três semanas, os estudantes vivenciaram experiências de arte, esporte, cultura e lazer.

No Colégio Estadual Anfrísia Santiago, em Salvador, os estudantes participaram de oficinas de artes, música e dança. Elen Couto, 14 anos, fez questão de participar da oficina de artes.

“É muito bom poder aprender coisas novas e desenvolver a nossa criatividade nas férias”, comentou.

O instrutor da Oficina de Artes, Leonardo Matos, falou da proposta e das atividades realizadas.

“O objetivo é desenvolver o lado criativo e o motor progressivo ao trabalhar com as artes plásticas e a ludicidade. Hoje, por exemplo, eles aprenderam a fazer quadros de visão (quadros de visão), utilizando recortes de imagens e desenhos relacionados às metas que querem para 2025”, explicou.

O Colégio Estadual da Bahia (Central), também na capital baiana, promove oficinas de Teatro e de Química do Cotidiano. Para o estudante Guilherme Fraga, 14 anos, que está matriculado no 2º ano, a oficina foi enriquecedora.

“Achei bem legal, pois os conteúdos eram amplos e pude entender cada função de determinados elementos. Aprendi sobre produção de sabão a partir do óleo de cozinha usado; produção de vela e papel reciclável; e fiz um experimento sobre a mudança de cor que cada átomo tem e que pode ser modificado”, disse.

Já no município de Itororó, os estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) do Médio Sudoeste da Bahia Eurides Evangelista Pinto soltaram a voz na Oficina de Canto Coral, como foi o caso da estudante Joyce Ketley Molgão, 15 anos, do curso técnico em Agropecuária.