Prouni: candidatos da 2ª chamada devem comprovar dados até esta sexta

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O prazo para envio da documentação exigida pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) termina nesta sexta-feira, 14. Esta etapa é direcionada para os candidatos da segunda chamada, que devem comprovar as informações adicionadas no momento da inscrição.

Os estudantes devem seguir as orientações da instituição de ensino que cedeu a bolsa ou encaminhar a documentação de forma virtual.

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Para os alunos que não foram convocados em nenhuma das chamadas, o interesse em participar da lista de espera deve ser manifestado entre 26 e 27 de agosto. O resultado será divulgado no dia 1° de setembro. A comprovação das informações, neste momento, deve ser feita entre 1° e 14 de setembro.

Documentação exigida

A documentação exigida para comprovação está descrita ao longo do edital do processo seletivo e ao receber os documentos, a faculdade deverá emitir uma declaração que confirme o recebimento.

Documentos complementares poderão ser exigidos pela instituição.

Confira o calendário completo do Prouni 2º/2026