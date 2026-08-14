EDUCAÇÃO
Prouni: candidatos da 2ª chamada devem comprovar dados até esta sexta
Nesta etapa, os alunos devem encaminhar a documentação exigida pelo MEC
O prazo para envio da documentação exigida pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) termina nesta sexta-feira, 14. Esta etapa é direcionada para os candidatos da segunda chamada, que devem comprovar as informações adicionadas no momento da inscrição.
Os estudantes devem seguir as orientações da instituição de ensino que cedeu a bolsa ou encaminhar a documentação de forma virtual.
Para os alunos que não foram convocados em nenhuma das chamadas, o interesse em participar da lista de espera deve ser manifestado entre 26 e 27 de agosto. O resultado será divulgado no dia 1° de setembro. A comprovação das informações, neste momento, deve ser feita entre 1° e 14 de setembro.
Documentação exigida
A documentação exigida para comprovação está descrita ao longo do edital do processo seletivo e ao receber os documentos, a faculdade deverá emitir uma declaração que confirme o recebimento.
Documentos complementares poderão ser exigidos pela instituição.
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- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada: 5 a 14 de agosto;
- Lista de espera: 26 e 27 de agosto;
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro;
- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro.