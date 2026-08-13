Formação do 'Páginas de Aprendizado' reúne professores em Juazeiro

Professores da rede municipal de Juazeiro, no norte da Bahia, participaram, nos dias 12 e 13 de agosto,das formações continuadas do projeto ‘Páginas de Aprendizado’. Os encontros, promovidos pelo Programa A TARDE Educação,do Grupo A TARDE, foram realizados na Escola de Formação Continuada de Educadores Parlim (EFEP) e tiveram como foco o fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento.

Entre os temas trabalhados esteve o uso de diferentes linguagens e meios de comunicação como ferramentas pedagógicas, com destaque para o uso do jornal em sala de aula.

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Para a professora Elisângela Maria da Silva, da Escola Joca de Souza Oliveira, a formação possibilitou repensar práticas que, segundo ela, acabaram perdendo espaço no cotidiano escolar. A educadora destacou a importância de aproximar os estudantes de jornais, livros, rádio e outras formas de comunicação. “Quando eu trago esses meios de comunicação para dentro da sala de aula, meus alunos vão se interessar, vão se envolver e vão pesquisar”, afirmou.

Elisângela também avaliou que o contato com diferentes formatos de leitura pode contribuir para ampliar o vocabulário, a escrita e a imaginação dos estudantes. Para ela, a proposta representa uma retomada de práticas que já fizeram parte da rotina escolar.

“Eu gostei muito do momento porque fortalece o que a gente já estava vivenciando em sala. A gente precisa também voltar a essa prática de ler, pegar um jornal, ler um livro, porque é um leque de conhecimentos e práticas”, disse.

Prática pedagógica

A professora da Escola Municipal Dr. Raimundo Medrado Primo, Maria Mácia, destacou que os conteúdos apresentados durante a formação ajudam a potencializar práticas que já são desenvolvidas pelos educadores.

“É muito interessante, inclusive só vem potencializar um trabalho que a gente já faz na sala de aula, só que com as nomenclaturas que muitas vezes não conhecemos”, afirmou.

Já o professor Cleiton Walter, que trabalha com uma turma multisseriada na Escola Centro Educacional Municipal do Tempo Integral Vereador Amadeus Damásio, pontuou o uso de imagens e do jornal como instrumentos para discutir a sociedade contemporânea.

Segundo ele, a utilização do jornal também pode abrir espaço para discussões sobre desinformação e pensamento crítico entre os estudantes. “Em tempos em que há dúvida no que é fake, o que é verdade, vai ser um debate muito interessante”, disse.

As formações foram conduzidas por Isadora Cruz, mestre em Educação e Contemporaneidade e pedagoga do Programa A TARDE Educação,do Grupo A TARDE, e pela doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas Daniela de Assis Silva.