Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Rede estadual da Bahia inicia matrículas para o ano letivo de 2026

O primeiro dia é voltado para Pessoas com Deficiência (PcD)

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/01/2026 - 7:33 h
Imagem ilustrativa/Estudantes da rede estadual
Imagem ilustrativa/Estudantes da rede estadual -

O processo de matrícula na rede estadual de ensino será iniciado nesta segunda-feira, 12. Conforme divulgado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), o primeiro dia é voltado para Pessoas com Deficiência (PcD).

O procedimento deve ser feito, exclusivamente, de forma on-line, a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet, como celular, computador ou tablet, através da plataforma de serviços ba.gov.br até o dia 20 de janeiro. O ano letivo de 2026 começará em 9 de fevereiro.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira o cronograma completo de matrícula:

  • 12 de janeiro - Matrícula para Pessoas com Deficiência (PcD).
  • 13 de janeiro - Transferência de estudantes matriculados, com frequência regular no ano letivo de 2025, ao qual se aplique uma das seguintes situações: não renovou a matrícula em uma escola estadual; renovou a matrícula e pretende se transferir para outra escola; concluiu o ano letivo de 2025 em uma escola que não possui o ano/a série para continuidade do percurso escolar.
  • 14 de janeiro - Matrícula de concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental. Estudantes regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino do Estado da Bahia, no ano letivo de 2025, cujas escolas não oferecem o ano/a série subsequente.
  • 16 de janeiro - Matrícula nova: ingresso do candidato em unidade escolar da rede estadual de ensino em qualquer ano/a série para o Ensino Fundamental, atendendo, sobretudo, às diversas modalidades de oferta.
  • 19 e 20 de janeiro - Matrícula nova: ingresso do candidato em unidade escolar da rede estadual de ensino em qualquer ano/série para o Ensino Médio, atendendo, sobretudo, às diversas modalidades de oferta.

Leia Também:

Auxílio de até R$ 320 para material escolar é liberado; saiba quem tem direito
Universidade oferece mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos
Ainda dá tempo! Inscrições para Colégios da PM terminam nesta sexta

Documentação

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

  • documentação escolar
  • identificação pessoal do estudante e do responsável legal
  • CPF
  • comprovante de residência recente
  • carteira de vacinação
  • autorizações exigidas pela rede
  • laudo que comprove deficiência

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação de Jovens e Adultos educação inclusiva Educação profissional Matrícula Escolar pessoas com deficiência plataforma ba.gov.br

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa/Estudantes da rede estadual
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Imagem ilustrativa/Estudantes da rede estadual
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Imagem ilustrativa/Estudantes da rede estadual
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Imagem ilustrativa/Estudantes da rede estadual
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x