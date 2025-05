Seminário na Espanha debate gestão e inovação na educação

II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem - Foto: shotbynikolai

O II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem, que acontece em Barcelona, na Espanha, tem colocado em pauta temas como a Formação de Gestores Escolares e Educação Profissional, Empreendedorismo e Inovação. O evento, que segue até sexta-feira, 2, conta com a presença de lideranças da política educacional brasileira, dos representantes do Ministério da Educação (MEC) e dos 27 estados brasileiros, entre eles a secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito.

Secretária da Educação Rowenna Brito | Foto: shotbynikolai

“Participar do II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem representa uma oportunidade valiosa de diálogo e construção coletiva de estratégias que fortaleçam a educação pública no Brasil. Os debates, aqui realizados, contribuem diretamente para a formulação de políticas mais eficazes e inovadoras, alinhadas às reais necessidades das redes estaduais. Nosso compromisso é garantir que cada estudante tenha acesso a uma educação de qualidade, com equidade e foco na aprendizagem”, destacou a secretária, Rowenna Brito.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer ambientes de colaboração e contribuir para a estruturação de processos de gestão e inovação na aprendizagem no Brasil, promovendo trocas de experiências, conhecimentos e práticas inovadoras para a melhoria da qualidade de sistemas educacionais.

Para a superintendente de Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Helaine Souza, que está acompanhando a secretária no seminário, o resultado dos debates será muito importante na condução de políticas públicas.

“O seminário de Gestão para a Aprendizagem reúne secretários de Educação do Brasil inteiro para pensar como a gestão da política pública pode ser articulada, de modo a favorecer a aprendizagem de cada estudante das redes públicas de ensino. Este é um importante momento para que a gente conheça práticas, mas também reflita sobre o futuro da Educação no Brasil e pense em possibilidades concretas de a gente efetivar o direito à aprendizagem de cada estudante”, afirmou.

Ao longo do encontro serão realizados cinco painéis com participação de especialistas dos continentes europeu, asiático e americano. Nas atividades estão sendo debatidos outros temas como Desafios da Educação no Contexto Internacional, Formulação, Avaliação para Melhoria da Aprendizagem e Implementação de Políticas Educacionais para a Melhoria da Qualidade e da Equidade, além de novas dimensões do processo de ensino e aprendizagem e currículos alinhados às mudanças no mercado de trabalho.

O II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem é promovido pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e pela Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV-DGPE), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).