Prazo para pedir isenção no Enem termina nesta sexta

Procedimento é feito por meio da Página do Participante - Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE

Termina nesta sexta-feira, 2, o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os interessados devem fazer a solicitação até as 23h59 (horário de Brasília), pela Página do Participante, com o login único do gov.br. O período também vale para as justificativas de ausência no Enem 2024.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) preveem a gratuidade para pessoas que se enquadram nos seguintes perfis:

Estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2025), em escola pública;

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Pé-de-Meia – Os participantes do programa Pé-de-Meia também podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

Justificativa de ausência

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. O prazo para realizar esse procedimento, por meio da Página do Participante, também é até sexta-feira, 2 de maio.

Mesmo com a isenção confirmada, o estudante precisará fazer a sua inscrição, em período a ser divulgado.