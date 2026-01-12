Sisu divulga vagas liberadas para 2026; saiba como consultar

- Foto: Amanda Souza/Ag. A TARDE

Estudantes que tentarão uma vaga nas instituições públicas de ensino superior, no primeiro semestre de 2026, já podem consultar as vagas disponíveis através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por meio deste link. O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista completa de oportunidades ofertadas em todo o país.

Além das vagas, as informações publicadas neste domingo, 11, permitem que os candidatos acessem as regras para ingressar em cada universidade, como nota mínima exigida e regulamento das cotas sociais.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No momento, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) só conseguem realizar uma pesquisa prévia, pois, conforme o cronograma oficial, as inscrições serão entre os dias 19 de janeiro e seguirá até o dia 23 de janeiro.

No período, os candidatos devem acessar o sistema para escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência.

Os candidatos devem se atentar aos pesos atribuídos pelas universidades a cada área do conhecimento. A pontuação final pode variar conforme as regras específicas de cada instituição.

Sisu 2026

A edição bateu o recorde em número de instituições participantes, com 136 universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica. Ao todo, serão ofertadas 274,8 mil vagas em 7.388 cursos.

A partir desta edição, o Sisu passará a considerar o resultado das três últimas edições do Enem, que nesse ano contempla 2025, 2024 e 2023. O candidato que realizou dois ou três anos da prova, irá concorrer com a melhor média.

Somente poderão se inscrever na edição do Sisu de 2026 os candidatos que tenham participado de uma ou mais edições com nota superior a zero na redação e não tenha sido treineiro, ou seja, um estudante que não terminou o ensino médio e faz o exame para fins autoavaliativos.

Cotas

Os candidatos serão classificados na modalidade ampla concorrência e, após a etapa de classificação, será observada a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas para a oferta de vagas reservadas.