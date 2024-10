Superintendente da SEC aborda estratégias para fomentar educação na Bahia

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O Grupo A TARDE recebeu nesta terça-feira, 24, a nova Superintendente de Políticas para a Educação Básica do estado da Bahia, Helaine Souza, Educadora social e especialista em juventudes, ela abordou sobre estratégias aplicadas pela rede estadual de ensino para a permanência do aluno na escola e sobre ferramentas do estado para melhora dos índices de educação na Bahia.

Recentemente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023 registrou 5,3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º) na Bahia - um crescimento de 0,3 pontos do que a meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021). Entretanto, a evasão escolar e a desigualdade educacional continuam sendo uma grande dificuldade para a pasta, que busca reforçar políticas para minimizar os impactos para crianças e adolescentes baianos.

Em 2021, a Bahia criou uma lei que permite o depósito de uma bolsa para estudantes permanecerem em instituições da rede estadual de ensino, com a retomada das atividades após o período de isolamento social da Covid-19. Através do Bolsa Presença, cada família de estudante habilitado para o programa recebe R$ 150 por mês, durante o ano letivo, acrescidos de R$ 50 por aluno, a partir do segundo aluno matriculado



“A Bahia vem crescendo no Ideb, mas tem muitas coisas a se fazer. Estamos nos aproximando com equipamentos nunca vistos nos municípios, estamos vivendo uma verdadeira revolução quando a gente pensa em bolsa permanência para estudante de Educação Básica. A Bahia foi um estado pioneiro nesse aspecto. O estado, inclusive influencia e auxilia o governo federal a pensar numa política de permanência porque garantir bolsa permanência é garantir que os estudantes não abandonem a escola”, disse ela.



Além disso, a superintendente também mostra preocupação quanto a o abandono escolar causado pelos indicadores socioeconômicos mais baixos e pela desigualdade educacional. A Bahia também registrou uma redução de 5,4% na taxa de evasão escolar entre 2021 e 2023, propiciando um cenário positivo para o estado.



“Se a gente cruzar algumas variáveis, a gente percebe que o nível de abandono está mais concentrado nos indicadores socioeconômicos mais baixos, e isso, é claro, não quer dizer que é algo determinante. Os desafios são muitos, mas quando pensamos na Bolsa Presença, no programa como o Primeiro Emprego para ter uma oportunidade de sair empregado da Unidade Escolar ou no projeto como a Universidade para Todos é uma virada de chave que possibilita mudar essa estrutura social e também possibilitar que esses estudantes conquistem sonhos que objetivam”, continua ela.

Helaine Souza foi recebida pela Diretoria do Grupo A TARDE e pela gerente executiva do programa A TARDE Educação, Andréa Silveira, além de toda a equipe do A TARDE Educação.