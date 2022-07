UFRB divulga processo seletivo para alunos especiais

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) vai abrir nesta quarta-feira, 27, as inscrições, até o dia 1º de agosto, para o processo seletivo de alunos especiais dos cursos de graduação.

Serão ofertadas 82 vagas distribuídas nos cursos de agroecologia, biologia, zootecnia, engenharia elétrica e engenharia mecânica, no campus Cruz das Almas; artes do espetáculo e produção musical, no campus Santo Amaro; e educação do campo: ciências da natureza e engenharia de produção, no Campus Feira de Santana.

Conforme a instituição, é considerado aluno especial aquele vinculado exclusivamente a um ou mais componentes curriculares, e não a um determinado curso de graduação da instituição.

As aulas do semestre devem começar no dia 29 de agosto. Outras informações podem ser consultadas no edital.