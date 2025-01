UNEB divulga gabaritos preliminares do Vestibular 2025

Campus da Uneb em Salvador (ilustração) - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou, nesta terça-feira, 14, os gabaritos preliminares das provas do Vestibular 2025. O candidato poderá acessar o gabarito individual de sua prova objetiva através do site www.vestibular2025.uneb.br.

Leia mais:

>> Estudantes enfrentam fortes chuvas para realizar vestibular da UNEB

>> Provas do Vestibular UNEB 2025 serão aplicadas neste domingo

>> UNEB divulga edital de convocação para provas do Vestibular 2025

Caso o candidato esteja realizando o primeiro acesso ao sistema, deverá informar CPF e data de nascimento, definindo uma senha para realizar os próximos acessos. Segundo o edital, o resultado final vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro.