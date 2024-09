Uneb lança edital para contratação de professor Reda

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A Uneb lançou, nesta quinta-feira (12), o edital de Seleção Pública de provas e títulos para contratação temporária de professor(a) substituto (a) em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). São 102 vagas a serem distribuídas em diferentes campi da Universidade. Os interessados deverão realizar inscrição entre os dias 19 de setembro e 3 de outubro, através do site [clique aqui]. A taxa de inscrição é de R$ 200.

“Temos trabalhado de forma intensa para a recomposição e ampliação do nosso quadro de servidoras e servidores técnicos e docentes. Este edital atende à demanda dos 32 departamentos e foi aberto a partir de uma grande articulação junto às Secretarias da Educação (SEC) e da Administração (Saeb) que, com empenho, compreenderam o nosso pleito, haja vista a necessidade de mais docentes para atender nossos discentes da graduação e da pós-graduação, suprindo assim essa vacância histórica dos cursos”, salienta a reitora da Uneb, professora Adriana Marmori.

Ainda de acordo com a gestora, desde o início desta gestão universitária, em 2022, e com a consolidação desse edital, já serão 393 novos professores para a Uneb, considerando efetivos e Redas. O acompanhamento do processo fica a cargo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGDP) e da comunidade acadêmica.

O edital especifica os critérios de participação dos docentes, a documentação necessária para inscrição e as condições para solicitar a isenção do pagamento da taxa. O processo seletivo consistirá em três etapas: entrevista, aula pública e prova de títulos. A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 19 de novembro.

Do total de vagas oferecidas, 30% serão reservadas aos (as) candidatos (as) que se autodeclararem negros (as) [pretos (as) ou pardos (as)] e 5% para aos (as) candidatos (as) com deficiência. Registra-se que os professores convocados neste edital exercerão a função de substituir professores efetivos afastados de forma justificada.