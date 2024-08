SEC abre inscrições para auxílio permanência para universitários

Candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação presencial em uma das quatro universidades estaduais da Bahia (UNEB, UESC, UESB e UEFS) e ter sua condição socioeconômica comprovada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal - Foto: Carol Garcia/GOVBA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) abriu na segunda-feira,19, as inscrições para o programa de auxílio permanência Mais Futuro, destinado ao segundo semestre de 2024. A iniciativa, que oferece suporte financeiro a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, estará com inscrições abertas até o dia 18 de setembro.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação presencial em uma das quatro universidades estaduais da Bahia (UNEB, UESC, UESB e UEFS) e ter sua condição socioeconômica comprovada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. Além disso, é necessário que o estudante não tenha concluído nenhum outro curso de nível superior.



Os interessados devem realizar a inscrição através do site maisfuturo2.educacao.ba.gov.br, onde serão orientados a se enquadrar em um dos perfis estipulados pelo programa.

O perfil “Básico” é voltado para estudantes que residem em municípios localizados até 100 km do campus de matrícula e frequência no curso superior. Já o perfil “Moradia” se aplica a alunos que moram em municípios a mais de 100 km de distância do campus e que precisaram mudar de domicílio para cursar a graduação.



Por fim, o perfil “Complementar” abrange estudantes que já recebem auxílio de outras instituições de ensino superior ou entes federativos, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelos perfis Básico e Moradia.



Os valores do auxílio variam conforme o perfil: R$ 400 para o Perfil Básico, R$ 800 para o Perfil Moradia e um valor variável para o Perfil Complementar. Entre os documentos exigidos para a inscrição estão a Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto, CPF, Folha Resumo do CadÚnico atualizada e carimbada, comprovante de matrícula, comprovante de residência e uma declaração de inexistência de vínculo empregatício, entre outros. A lista completa dos documentos está disponível no edital.

Após a inscrição, a documentação será analisada pelas Comissões de Seleção ou pelos setores responsáveis pela assistência e permanência estudantil de cada universidade.

Os candidatos devem acompanhar o processo pelo sistema online no mesmo endereço utilizado para a inscrição. A relação dos estudantes contemplados será divulgada pela SEC em articulação com as universidades, que publicarão as listas em seus respectivos portais eletrônicos. Atualmente, o programa Mais Futuro beneficia cerca de 19 mil estudantes.



José Carlos Barreto Sodré, coordenador do Mais Futuro, afirmou que “o objetivo é garantir que o estudante que entrou na universidade oriundo de famílias mais carentes continue estudando com a ajuda que o Estado oferece e que tenha o mínimo necessário para se manter na cidade ou se deslocar da cidade dele para onde está o campus.”

Ele comentou ainda sobre o sucesso do programa desde a sua fundação, em 2017. “Então, é um investimento interessante, inclusive para as famílias mais carentes, para os estudantes das nossas universidades públicas estaduais. O investimento acumulado de 2017 para cá chega a quase R$ 300 milhões”.