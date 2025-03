Universidade para Todos: inscrições terminam nesta quinta - Foto: Amanda Chung/SEC

As inscrições para o pré-vestibular gratuito do Programa Universidade para Todos (UPT) terminam nesta quinta-feira, 27, no site upt.educacao.ba.gov.br. Este ano, o programa, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com oito universidades públicas estaduais e federais da Bahia. (UNEB, UESC, UEFS, UESB, UFBA, UFRB, UFSB e UFOB), está ofertando 20.110 vagas nos 27 territórios de identidade e distribuídas em 218 municípios baianos e em 358 polos de funcionamento.

Pode participar do programa, o estudante da rede pública da Bahia que estiver regularmente matriculado no 3º ano do Ensino Médio regular e suas modalidades correspondente, no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes na rede estadual ou egressos do Ensino Médio estadual ou municipal do Estado da Bahia.

No ato da inscrição, é necessário selecionar o município, o turno e a modalidade de oferta das aulas de seu interesse.

A seleção dos candidatos inscritos será por sorteio eletrônico, de forma aleatória e equitativa, por meio do sistema informatizado da SEC. De caráter classificatório, o sorteio ocorrerá na sexta-feira, 25, às 9h, na sala 136, 1º andar da SEC, sob a coordenação do UPT. As aulas serão iniciadas no dia 14 de abril, com o suporte, este ano, de 624 profissionais das áreas administrativa, pedagógica e de monitoramento.