Educação: Rowenna Brito sanciona programas de CNH gratuita

A secretária estadual de Educação da Bahia, Rowenna Brito, sancionou, nesta sexta-feira, 21, os programas CNH na Escola e CNH da Gente, iniciativas do governo do Estado para o acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O ato ocorreu no gabinete da Secretaria de Educação, contando com as presenças do diretor-geral do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran), Rodrigo Pimentel, do coordenador-geral de Políticas para a Juventude (Cojuve), Nivaldo Millet, e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

Ao todo, serão disponibilizadas 12 mil vagas para os programas em toda a Bahia. O CNH na Escola, que contará com 2 mil vagas para estudantes menores de 17 anos, que terão aulas teóricas por dois anos, com carga horária de 90 horas. Em seguida, os mesmos alunos terão acesso ao CNH da Gente.

"Essa ação, além de educativa, dialoga também com a formação dos estudantes, dialoga com o desenvolvimento da Bahia e com a economia do estado", frisou Rowenna, ao falar sobre os programas.

O CNH da Gente estará disponível para estudantes com mais de 18 anos e população em geral, desde que esteja no CadÚnico, seguindo os critérios de vulnerabilidade social. Ao Portal A TARDE, logo após a sanção dos programas, a titular da SEC, Rowenna Brito, explicou como funcionarão as iniciativas, frutos de um projeto de indicação do deputado estadual Eduardo Salles (PP), presente na agenda.

"É uma agenda de inclusão dos estudantes. Por muito tempo, os nossos estudantes da rede não tinham condições de acessar uma carteira de habilitação, e isso que o governo faz, a Secretaria de Educação, o Detran, é uma entrega para a juventude. Estamos falando de 12 mil vagas do programa CNH da Gente, e dessas 12 mil vagas, 5 mil vagas são para estudantes da rede estadual maiores de 18 anos que estejam no Bolsa Presença, outras 2 mil vagas são para estudantes com menos de 17 anos, e aí eles vão fazer durante dois anos a parte teórica da habilitação. São 45 horas de aula na 2ª série do ensino médio e 45 horas na 3ª série, e aí ele migra para a CNH da Gente", explicou Rowenna.

Coordenador-geral de Políticas para a Juventude, Nivaldo Millet falou sobre a importância da democratização do acesso à habilitação. Ele ainda reforçou a necessidade de ações fora da esfera da segurança pública no combate à criminalidade.

"Esse sonho é um sonho de muita gente, porque a carteira de habilitação traz emancipação, qualificação. Celebro com muita felicidade, é um número muito significativo, são 10 mil que vão sair já com a carteira na mão. Não tem como superar a insegurança se não for através da construção de oportunidades", afirmou Millet.

Redação nota mil

Moradora de Antônio Cardoso, a estudante Rannielli Araújo, nota mil na redação do Exame Nacional do Esnino Médio (Enem), falou ao Portal A TARDE sobre os sacrifícios e dedicação para obter o resultado.

"Eu passei várias noites estudando, me dedicando. Não é fácil conquistar nota 1000 na redação, eu deixei muita coisa de lado. Foram muitos meses de dedicação. Da primeira vez, eu tirei 920, agora no segundo ano tirei 1000. Me sinto preparada", afirmou.

Momento histórico

Ao comentar sobre as sanções, Rowenna Brito frisou ainda a parceria com a Secretaria de Justiçla e Direitos Humanos, por meio do Bahia Pela Paz. A secretária disse que a sanção dos programas é "momento histórico" para a educação.

"É uma grande entrega, a gente está falando ainda de um público do Bahia Pela Paz, mais mil vagas, e mais 4 mil vagas para a sociedade como um todo. Lançaremos um edital como todas essas regras. Hoje é um momento histórico, a gente está falando de uma ação que possibilita a autonomia da juventude, dos estudantes, e a gente está falando que a Bahia tem CNH na escola para os estudantes", pontuou ao Portal A TARDE.