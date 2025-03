STF tem dois votos a favor da prisão de deputada bolsonarista

Zambelli pode ser condenada a 5 anos de prisão - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal Federação (STF) acompanhou o voto do relator Gilmar Mendes, e aprovou a condenação a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

A votação acontece na manhã desta sexta-feira, 21, no plenário virtual da Corte, com prazo de conclusão até a próxima sexta, 28. Os outros nove ministros do tribunal ainda podem votar, pedir prazo extra ou até requerer o envio do processo ao plenário físico.

Mendes defende a pena de 5 anos e 3 meses de prisão e 80 dias-multa, além de perda do mandato quando o caso transitar em julgado.

O caso se refere a um episódio de outubro de 2022. Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Lula, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo.