URGENTE: Bolsonaro pode ser condenado? Julgamento começa na terça!

Ex-presidente é um dos indiciados por tentativa de golpe - Foto: Evaristo Sá/AFP

O julgamento sobre a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o plano golpista foi marcado para acontecer entre os dias 25 e 26 de março pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin.

Conforme apuração da CNN Brasil, a análise terá início na manhã do dia 25 e deve ser finalizada no dia 26. As defesas tinham até sexta-feira para enviar suas manifestações.

A Primeira Turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, dividiu a denúncia em núcleos, seguindo os eixos de atuação na trama golpista apontados pela Polícia Federal (PF). O Supremo também deve realizar os julgamentos seguindo essa divisão.

O ex-presidente Bolsonaro está no primeiro grupo, considerado o mais relevante por incluir os supostos líderes da organização criminosa.