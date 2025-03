"Esforço conjunto", diz Alcolumbre sobre aprovação do Orçamento

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou na tarde desta quinta-feira, 21, em entrevista concedida logo após a aprovação do Orçamento, o esforço do governo e das lideranças partidárias no Parlamento, ressaltando que isso tornou possível a aprovação do projeto.

Ele também salientou que foi cumprido o compromisso de votar a matéria no Plenário do Congresso antes de 25 de março. E destacou a colaboração entre as duas Casas do Congresso.

"Meus agradecimentos pela relação cordial, amistosa e fraterna que há entre as Casas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal caminham lado a lado e ao lado do povo brasileiro", reforçou.

CMO

O senador lembrou da decisão que prorrogou as atividades da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Ele contestou as críticas segundo as quais essa decisão indicava que o Congresso trabalhava com um "prazo indeterminado" para a aprovação do Orçamento — tanto é que, observou ele, a matéria foi aprovada nesta quinta-feira.

Ele disse que a prorrogação teve o objetivo de, caso o Orçamento não fosse votado até o dia 25, garantir um amparo jurídico e institucional para que se pudesse deliberar sobre a matéria. "Foi uma forma de proteger o Estado brasileiro e a Comissão Mista de Orçamento", declarou.

"Mas votamos hoje. (...) Foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade e da maturidade institucional do Congresso", afirmou.