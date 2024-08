“A gente defende a estatização”, diz Victor sobre transporte público

Socialista ainda reforçou ser a favor da retirada de lucro da gestão do transporte.“ - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, o candidato à prefeitura de Salvador, Victor Marinho (PSTU), comentou sobre as problemáticas envolvendo o sistema de transporte público e defendeu a estatização das empresas de ônibus.



“O grande problema do transporte é que não é pensado como um direito a ser garantido de maneira universal, a toda a população da cidade, na verdade o transporte, que é um serviço essencial, é concedido à empresa que tem uma finalidade lucrativa”, iniciou.

“Nós pensamos que precisamos inverter essa lógica e torná-la um direito. Para fazer isso, é preciso romper com esse modo de gerir o serviço público, que está atrás dessas concessões de empresas privadas. A gente defende a estatização de todos os setores de transportes para que, através de uma empresa pública municipal, a própria prefeitura possa gerir os transportes, não ver uma finalidade lucrativa, na verdade vai servir para garantir a execução do serviço com qualidade e com isso, a gente vai conseguir reduzir os custos dos transportes”, defendeu.

O socialista ainda reforçou ser a favor da retirada de lucro da gestão do transporte.“Se a gente tira o lucro da equação e transforma o transporte em direito a gente consegue garantir um transporte público de qualidade, reduzir a tarifa, tarifa social, passe livre para estudantes e desempregados.”

