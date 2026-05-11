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PREVISÃO

Analista da maior gestora do mundo aposta em vitória de Lula

Avaliação foi feita em conferência fechada para investidores em Nova York

Redação
Por Redação

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Lula em entrevista coletiva na Embaixada do Braisl nos EUA.
Lula em entrevista coletiva na Embaixada do Braisl nos EUA. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Aitor Jauregui, analista responsável pela América Latina da gestora Black Rock, disse, nesta segunda-feira, 11, que o presidente Lula (PT) deve ser reeleito neste ano.

A fala foi dita em conferência fechada para investidores em Nova York. Segundo pessoas presentes à sede da empresa, Jauregui se mostrou otimista em relação à América Latina, sobretudo quanto aos dados econômicos do Brasil.

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O analista avaliou que a economia ainda importa na decisão do voto e é difícil tirar a vitória do atual presidente. O nome do senador Flavio Bolsonaro (PL), até agora o principal concorrente de Lula, não foi mencionado nem por Jauregui nem pelos demais conferencistas. A informação é do Uol.

Maior gestora de ativos do mundo, a Black Rock inaugurou a chamada Brazilian Week, a semana de eventos de bancos, empresas e organizações brasileiras em Nova York.

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Na mesa também estava Chis Garman, diretor da consultoria Eurasia para as Américas, que foi na mesma linha.

Garman disse que a relação de Lula com o presidente americano Donald Trump vai bem e a visita do brasileiro à Casa Branca surpreendeu positivamente. O diretor da Eurasia traçou um cenário otimista para Lula na atual conjuntura internacional.

Na plateia estavam banqueiros, políticos, advogados e analistas brasileiros.

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Tags:

Black Rock eleições 2026 Lula

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