PREVISÃO
Analista da maior gestora do mundo aposta em vitória de Lula
Avaliação foi feita em conferência fechada para investidores em Nova York
Siga o A TARDE no Google
Aitor Jauregui, analista responsável pela América Latina da gestora Black Rock, disse, nesta segunda-feira, 11, que o presidente Lula (PT) deve ser reeleito neste ano.
A fala foi dita em conferência fechada para investidores em Nova York. Segundo pessoas presentes à sede da empresa, Jauregui se mostrou otimista em relação à América Latina, sobretudo quanto aos dados econômicos do Brasil.
O analista avaliou que a economia ainda importa na decisão do voto e é difícil tirar a vitória do atual presidente. O nome do senador Flavio Bolsonaro (PL), até agora o principal concorrente de Lula, não foi mencionado nem por Jauregui nem pelos demais conferencistas. A informação é do Uol.
Maior gestora de ativos do mundo, a Black Rock inaugurou a chamada Brazilian Week, a semana de eventos de bancos, empresas e organizações brasileiras em Nova York.
Leia Também:
Na mesa também estava Chis Garman, diretor da consultoria Eurasia para as Américas, que foi na mesma linha.
Garman disse que a relação de Lula com o presidente americano Donald Trump vai bem e a visita do brasileiro à Casa Branca surpreendeu positivamente. O diretor da Eurasia traçou um cenário otimista para Lula na atual conjuntura internacional.
Na plateia estavam banqueiros, políticos, advogados e analistas brasileiros.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes