AtlasIntel aponta empate entre Sebastião Melo e Maria do Rosário em Porto Alegre

Sebastião Melo e Maria do Rosário

Atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) lidera a disputa pela capital gaúcha na maoria dos cenários testados pela pesquisa AtlasIntel, parceira de A TARDE. divulgada nesta segunda, 30. Apesar da queda temporal de 5% em relação ao último levantamento, Melo mantém a frente contra Maria do Rosário (PT) com 32,4% contra 28,9% da petista.

Correndo por fora em busca de uma vaga no segundo turno, a candidata Juliana Brizola (PDT) apontou 24,2% da preferência do eleitorado, enquanto Felipe Camozzato (NOVO) teve 8,3% dos votos válidos.

Já no cenário de segundo turno, a pesquisa aponta um empate técnico entre Melo e Maria do Rosário, com 46% dos eleitores preferindo o emedebista conta 45% da petista, dentro da margem de erro que é de 3 pontos percentuais para mais ou menos.

Atual prefeito, Melo tem dificuldades no segundo turno

Já contra a pedetista Juliana Brizola, Melo sairia derrotado tendo apenas 41% da preferência do eleitorado diante dos 54% registrados para a candidata.



A pedetista tem inclusive o maior salto registrado na série temporal, saindo dos 12% na preferência do primeiro turno para os 22,7% do último levantamento e apontando uma subida de 13 pontos percentuais na disputa do segundo turno contra Melo.

A Pesquisa AtlasIntel ouviu 1.191 eleitores em Porto Alegre entre 24/09/2024 a 29/09/2024. A margem de erro do levantamento é de 3p.p e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE/RS-07152/2024