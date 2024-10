AtlasIntel: Eduardo Paes deve ser reeleito no 1º turno no Rio

Eduardo Paes deve ser reeleito no Rio - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

Prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD) pode ter a confirmação de recondução ao cargo já neste domingo, 6. Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5, nos votos válidos, Paes tem 53%, contra 35,1% de Alexandre Ramagem (PL), 6,8% de Tarcísio Motta (PSOL), 1,9% de Carol Sponza (NOVO) e 1,2% de Marcelo Queiroz (PP). Os demais candidatos não alcançaram 1% dos votos.

O instituto também simulou o cenário de segundo turno. Paes venceria Ramagem por 58% a 36% assim como Motta, por 55% a 17%.

O instituto também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação da gestão da prefeitura da capital fluminense. 28% avaliam a administração de Eduardo Paes como ótima, 23% como boa e 15% acham regular. Por outro lado, 9% avaliam a gestão como ruim e 26% como péssima.

A Pesquisa AtlasIntel ouviu 2.506 pessoas no Rio de Janeiro, no período de 29 de setembro e 4 de outubro, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-07603/2024.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

