AtlasIntel: Igor cresce 8 pontos e lidera todos os cenários em Belém

O candidato Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Belém em todos os cenários testados pela pesquisa AtlasIntel - Foto: Divulgação

O candidato Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Belém em todos os cenários testados pela pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 25. Emedebista cresceu 8 pontos percentuais na série temporal da pesquisa.

De acordo com a pesquisa, no cenário estimulado para o primeiro turno, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Igor lidera com 43,7%, contra 25,7% do Delegado Éder Mauro e 16,1% de Edmilson Rodrigues (PSOL).

Em relação aos votos válidos, Igor lidera com 45,5%, ante 26,7% do Delegado Éder Mauro e 16,8% de Edmilson Rodrigues.

Na série temporal da Atlas para a Prefeitura de Belém, Igor cresceu 8,2% e saiu de 36,5% no mês de agosto para 43,7% em setembro. Já o Delegado Éder Mauro caiu na série, saindo dos mesmos 36,5% para 25,7%.

A amostragem para um eventual segundo turno aponta vitória de Igor contra os dois candidatos. Contra o Delegado Éder Mauro o emedebista venceria por 56,7% a 30,9%. Contra o psolista Edmilson Rodrigues, Igor venceria pela mesma margem, 56,7% contra 19,5%. A diferença ficaria nos votos brancos e nulos, que no cenário contra Edmilson totalizam 20,2% e contra Éder Mauro apenas 10,9%.

A Pesquisa AtlasIntel ouviu 1.204 eleitores em Belém entre 19/09/2024 a 24/09/2024. A margem de erro do levantamento é de 3p.p e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE:PA-00296/2024.