AtlasIntel: Indefinição marca eleição em Manaus e 2º turno apertado

A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25, mostra o cenário atual das eleições municipais em Manaus, capital do Amazonas. Em um cenário de indefinição, David Almeida (Avante) lidera dentro da margem de erro contra seu principal adversário, Capitão Alberto Neto (PL).

De acordo com a pesquisa, no cenário estimulado para o primeiro turno, quando são apresentados os nomes dos candidatos, David Almeida aparece com 29,5%, contra 22,3% do Capitão Alberto Neto. Amom Mandel (Cidadania) figura em terceiro com 18,7% seguido de Roberto Cidade (União Brasil) com 14,7%.

Em relação aos votos válidos, David aparece com 30,3% contra 22,9% de Alberto Neto, 19,2% de Amom e 15,1% de Roberto Cidade.

Na série temporal da Atlas para a Prefeitura de Manaus, David Almeida teve um crescimento de 6,3 pp em relação ao mês de agosto, quando tinha 23%. Capitão Alberto Neto se manteve dentro da margem com 22,3%.

No cenário de segundo turno, David Almeida venceria os dois adversários, mas de forma apertada. Contra Capitão Alberto Neto, Almeida venceria por 41,9% a 36%. Já na disputa com Amom Mandel levaria a disputa por 41,8% a 30,7%. No cenário de disputa entre Alberto Neto e Amom Mandel, o candidato do PL venceria por 38,3% a 34,8%.

A Pesquisa AtlasIntel ouviu 1.201 eleitores em Manaus entre 19/09/2024 a 24/09/2024. A margem de erro do levantamento é de 3p.p e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE:AM-02999/2024.