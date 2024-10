Augusto garante uma oposição forte na Câmara: “Vai seguir firme”

Vereador Augusto Vasconcelo - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O vereador Augusto Vasconcelo (PCdoB) avaliou, durante conversa com o Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira, durante o evento com a presença do presidente Lula (PT), o desempenho da base do governo da Bahia nas eleições municipais, principalmente na capital baiana.



“A base do governador Jerônimo saiu vitoriosa na maioria dos municípios do Estado, no entanto, em cidades importantes a exemplo de Salvador, nós sofremos essa derrota. Precisamos tirar lições das urnas, mas a nossa oposição vai seguir firme e contribuindo para que a cidade possa avançar”, resumiu.

O edil também afirmou que apesar da base de Jerônimo Rodrigues (PT) ser em minoria na Câmara de Salvador, a oposição da Casa é qualificada. Das 43 cadeiras, apenas 7 são do grupo do governo estadual: uma para o PT, uma para o MDB, uma para PSB, duas para o PCdoB e duas para o PSOL.

“Temos uma oposição qualificada por pessoas oriundas das lutas populares que saberão com inteligência apresentar boas propostas e enfrentar os ataques aos direitos da maioria do povo que estão acontecendo na atual gestão do município. Temos gargalos importantes para enfrentar. [...] Eu tenho certeza que, apesar de ser uma bancada numericamente menor, vai ser uma bancada aguerrida, combativa com competência para enfrentar os desafios que Salvador espera”, declarou.